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Quando volta a Premier League? Veja a data de início da temporada 2026/27

Competição terá início uma semana mais tarde após a Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 11:50
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Premier League - Taça
Taça da Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

A espera dos torcedores ingleses está perto do fim. A Premier League 2026/27 começará oficialmente na sexta-feira, 21 de agosto, com o duelo entre Arsenal e Coventry City, no Emirates Stadium, marcando a abertura da 35ª edição da competição. Os demais confrontos da primeira rodada serão disputados entre os dias 22 e 24 de agosto, enquanto o encerramento da temporada está previsto para 30 de maio de 2027, com todos os jogos da última rodada realizados simultaneamente.

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A liga terá início uma semana mais tarde em relação ao calendário tradicional por causa da realização da Copa do Mundo de 2026 durante a pré-temporada. Segundo a organização, a medida garante um intervalo de 89 dias entre o fim da temporada passada e o início da nova, além de 33 dias entre a final do Mundial e o começo da Premier League, priorizando a recuperação física dos atletas.

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Calendário da Premier League 2026/27

A temporada será disputada ao longo de 38 rodadas, distribuídas em 33 finais de semana e cinco rodadas no meio da semana. A Premier League também informou que procurará evitar conflitos com competições nacionais e torneios da Uefa, além de manter um intervalo mínimo de 60 horas entre partidas durante o período de Natal e Ano-Novo.

O Arsenal inicia a defesa do título conquistado na temporada passada. Entre os clubes promovidos da Championship, estão Coventry City, Ipswich Town e Hull City, que substituem Wolverhampton, Burnley e West Ham, rebaixados em 2025/26.

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Bukayo Saka beija a taça da Premier League após o título do Arsenal
Bukayo Saka beija a taça da Premier League após o título do Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Jogos da primeira rodada

  1. 21/08 (sexta-feira)
    • Arsenal x Coventry City – 16h
  2. 22/08 (sábado)
    • Hull City x Manchester United – 8h30
  3. Ipswich Town x Sunderland – 11h
  4. Everton x Crystal Palace – 11h
  5. Nottingham Forest x Leeds United – 11h
  6. Brentford x Tottenham – 13h30
  7. 23/08 (domingo)
    • Manchester City x Bournemouth – 10h
  8. Brighton x Aston Villa – 10h
  9. Newcastle x Liverpool – 12h30
  10. 24/08 (segunda-feira)
    • Fulham x Chelsea – 16h

Além da bola rolando, a temporada também marcará uma mudança fora das quatro linhas. A partir de 2026/27, os clubes da Premier League deixarão de exibir patrocinadores de casas de apostas na parte frontal das camisas de jogo, medida adotada pela liga para reduzir a exposição de marcas do setor. As empresas de apostas, porém, continuarão autorizadas a estampar mangas dos uniformes, placas de publicidade e outros ativos comerciais.

Premier League - taça
Taça da Premier League (Foto: Divulgação)

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