Quando volta a Premier League? Veja a data de início da temporada 2026/27 Competição terá início uma semana mais tarde após a Copa do Mundo

A espera dos torcedores ingleses está perto do fim. A Premier League 2026/27 começará oficialmente na sexta-feira, 21 de agosto, com o duelo entre Arsenal e Coventry City, no Emirates Stadium, marcando a abertura da 35ª edição da competição. Os demais confrontos da primeira rodada serão disputados entre os dias 22 e 24 de agosto, enquanto o encerramento da temporada está previsto para 30 de maio de 2027, com todos os jogos da última rodada realizados simultaneamente.

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A liga terá início uma semana mais tarde em relação ao calendário tradicional por causa da realização da Copa do Mundo de 2026 durante a pré-temporada. Segundo a organização, a medida garante um intervalo de 89 dias entre o fim da temporada passada e o início da nova, além de 33 dias entre a final do Mundial e o começo da Premier League, priorizando a recuperação física dos atletas.

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Calendário da Premier League 2026/27

A temporada será disputada ao longo de 38 rodadas, distribuídas em 33 finais de semana e cinco rodadas no meio da semana. A Premier League também informou que procurará evitar conflitos com competições nacionais e torneios da Uefa, além de manter um intervalo mínimo de 60 horas entre partidas durante o período de Natal e Ano-Novo.

O Arsenal inicia a defesa do título conquistado na temporada passada. Entre os clubes promovidos da Championship, estão Coventry City, Ipswich Town e Hull City, que substituem Wolverhampton, Burnley e West Ham, rebaixados em 2025/26.

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Bukayo Saka beija a taça da Premier League após o título do Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Jogos da primeira rodada

21/08 (sexta-feira) Arsenal x Coventry City – 16h 22/08 (sábado) Hull City x Manchester United – 8h30 Ipswich Town x Sunderland – 11h Everton x Crystal Palace – 11h Nottingham Forest x Leeds United – 11h Brentford x Tottenham – 13h30 23/08 (domingo) Manchester City x Bournemouth – 10h Brighton x Aston Villa – 10h Newcastle x Liverpool – 12h30 24/08 (segunda-feira) Fulham x Chelsea – 16h

Além da bola rolando, a temporada também marcará uma mudança fora das quatro linhas. A partir de 2026/27, os clubes da Premier League deixarão de exibir patrocinadores de casas de apostas na parte frontal das camisas de jogo, medida adotada pela liga para reduzir a exposição de marcas do setor. As empresas de apostas, porém, continuarão autorizadas a estampar mangas dos uniformes, placas de publicidade e outros ativos comerciais.

Taça da Premier League (Foto: Divulgação)

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