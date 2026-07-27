Com futuro de Vini Jr indefinido, Real Madrid fecha com sensação da Copa
Yan Diomandé será jogador do Real Madrid, diz jornalista
O Real Madrid garantiu sua mais nova joia para as próximas temporadas. O clube espanhol acertou a contratação do atacante marfinense Yan Diomandé por 100 milhões de euros (cerca de R$ 578 milhões) junto ao RB Leipzig. A informação foi confirmada pelo jornalista Fabrizio Romano.
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O ponta-direita de apenas 19 anos viaja para a capital espanhola ainda nesta semana para assinar um vínculo de longa duração, válido até junho de 2031. Alvo de gigantes como Arsenal, Liverpool e Paris Saint-Germain — com quem o atleta chegou a um acordo verbal —, o Real Madrid entrou com força na disputa, atravessou as negociações e mudou o destino do jovem talento.
A chegada da revelação africana adiciona ainda mais velocidade e poder de fogo ao setor ofensivo merengue, que já conta com os brasileiros Vini Jr., Rodrygo e Endrick. A contratação também acirra a disputa por espaço no elenco, justamente em um momento de incertezas quanto à permanência de Vini Jr.
A diretoria madrilenha já acompanhava o atacante antes mesmo da Copa do Mundo, disputada em solo norte-americano, onde ele se consolidou como titular absoluto nas quatro partidas da Costa do Marfim — seleção que avançou na segunda colocação do Grupo E e caiu na segunda fase diante da Noruega, por 2 a 1.
Driblador nato
Letal no um contra um, Diomandé impressiona pelos números. Dados do portal de estatísticas Sofascore apontam que o marfinense completou 118 dribles na última temporada, marca que o colocou como o segundo jogador mais driblador do futebol europeu.
No quesito dribles certos, o garoto superou até mesmo o novo companheiro de equipe, Vinícius Júnior, terceiro colocado no ranking com 87. Entre as cinco principais ligas do continente (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália), Diomandé ficou atrás apenas do espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, líder do levantamento com 133 dribles.
Essas credenciais justificam a rápida ascensão. Na Alemanha, o marfinense assumiu a titularidade do RB Leipzig sem sentir o peso da camisa. Em sua temporada de estreia, anotou 13 gols em 36 jogos.
O reencontro com o Santiago Bernabéu
A trajetória de Yan Diomandé cruza fronteiras. Nascido na Costa do Marfim, ele se mudou para a Flórida aos 15 anos para lapidar o futebol na DME Academy, centro de formação de atletas em Daytona Beach.
A transição para o futebol profissional ocorreu na Espanha, com a camisa do Leganés. Por uma peça do destino, a estreia no time principal aconteceu justamente no Estádio Santiago Bernabéu, em março de 2025, diante do Real Madrid.
Apenas quatro meses depois, em julho de 2025, o RB Leipzig desembolsou 20 milhões de euros por seus direitos econômicos, valor que sacramentou a maior venda da história do modesto clube espanhol. Agora, um ano após a transferência para a Alemanha, o atacante retorna ao Santiago Bernabéu, desta vez como protagonista de uma das transações mais expressivas do mercado internacional.
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