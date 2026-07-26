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Jornais da Europa se rendem à atuação de Neymar pelo Santos: 'Extraordinário'

Eruopeus destacaram os gols marcados pelo camisa 10, além da comemoração e o cartão amarelo recebido

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 10:30
Atualizado há 10 minutos
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Neymar com a bola nas mãos corre para o centro do campo após gol pelo Santos
Neymar comemora gol pelo Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

A atuação de Neymar no empate do Santos por 2 a 2 com a Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, repercutiu na imprensa europeia. Jornais da Espanha, França e Portugal destacaram os dois gols marcados pelo camisa 10 no retorno aos gramados após a Copa do Mundo, além da comemoração em resposta às críticas e do cartão amarelo que o deixará fora do clássico contra o São Paulo.

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O jornal espanhol "As" classificou a exibição do atacante como uma "mensagem mundial de Neymar" e afirmou que o brasileiro "deixou que sua atuação em campo falasse por si só". A publicação destacou que o camisa 10 abriu o placar com "um gol extraordinário" e, depois, marcou novamente ao converter um pênalti, antes de lembrar que o empate evitou uma derrota que poderia complicar ainda mais a situação do Santos na tabela.

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O veículo também deu destaque à comemoração do primeiro gol. Segundo o "As", Neymar respondeu aos críticos ao "atirar cartões para a arquibancada". A publicação ainda lembrou que o atacante recebeu cartão amarelo nos minutos finais e será desfalque na próxima rodada do Brasileirão.

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Na França, o "L'Équipe" afirmou que "os torcedores do Santos podem respirar aliviados" com o retorno do camisa 10. O jornal ressaltou que havia dúvidas sobre a sequência da carreira do jogador após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo. Contudo, avaliou que a atuação diante da Chapecoense indica que Neymar está pronto para cumprir seu contrato com o clube até dezembro.

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O diário francês também relembrou a comemoração do primeiro gol, dizendo que o atacante respondeu às críticas sobre o estilo de vida ao "imitar o ato de distribuir cartas em uma referência ao pôquer e usando a bandeirinha de escanteio como um taco de golfe". A reportagem ainda citou que Neymar havia participado de um torneio de pôquer no Rio de Janeiro enquanto o Santos enfrentava o UCV, pela Copa Sul-Americana, na Venezuela. Além disso, o "L'Équipe" também destacou que ele não enfrentará o São Paulo por ter recebido cartão amarelo após empurrar um adversário.

Em Portugal, o portal Notícias ao Minuto focou na presença de Rafael Leão na Vila Belmiro durante as férias do atacante do Milan, mas afirmou que Neymar "deu show". Admirador declarado do camisa 10 do Peixe, o português comemorou o primeiro gol do brasileiro e foi flagrado reagindo de forma espontânea.

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Neymar cobra pênalti pelo Santos contra a Chapecoense
Neymar cobra pênalti pelo Santos contra a Chapecoense (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

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