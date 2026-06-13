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Veja gols em Brasil x Marrocos: Saibari abre o placar, e Vini Jr empata

Equipes se enfrentam neste sábado (13)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 19:42
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Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Seleção Brasileira saiu atrás do placar no confronto contra o Marrocos, deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 1ª rodada do Grupo C. Em campo, o atacante Ismael Saibari foi o responsável por balançar as redes para a equipe marroquina. Ainda no primeiro tempo, Vini Jr empatou o confronto.

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    O gol aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 21 minutos, quando a Seleção Brasileira protagonizou um erro na marcação no meio de campo. Com o setor aberto, Brahim Díaz conseguiu achar um lançamento preciso para Ismael Saibari.

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    A ação do meia fez o camisa 11 da seleção de marrocos ter condições para arrancar livre em direção ao gol brasileiro. Na saída de Alisson, Saibari teve a qualidade e a frieza para tocar por cima do goleiro. Veja abaixo:

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    Ainda no primeiro tempo, Vini Jr empatou a partida. Aos 32 minutos, o camisa sete da Seleção protagonizou uma jogadaça individual pela ponta esquerda, cortou para dentro e finalizou no ângulo do gol adversário.

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