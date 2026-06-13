Veja gols em Brasil x Marrocos: Saibari abre o placar, e Vini Jr empata
Equipes se enfrentam neste sábado (13)
A Seleção Brasileira saiu atrás do placar no confronto contra o Marrocos, deste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova York, pela 1ª rodada do Grupo C. Em campo, o atacante Ismael Saibari foi o responsável por balançar as redes para a equipe marroquina. Ainda no primeiro tempo, Vini Jr empatou o confronto.
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O gol aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 21 minutos, quando a Seleção Brasileira protagonizou um erro na marcação no meio de campo. Com o setor aberto, Brahim Díaz conseguiu achar um lançamento preciso para Ismael Saibari.
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A ação do meia fez o camisa 11 da seleção de marrocos ter condições para arrancar livre em direção ao gol brasileiro. Na saída de Alisson, Saibari teve a qualidade e a frieza para tocar por cima do goleiro. Veja abaixo:
O gol de Saibari. Brasil 0x1 Marrocos.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026
🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/5JidVKjpGn
Ainda no primeiro tempo, Vini Jr empatou a partida. Aos 32 minutos, o camisa sete da Seleção protagonizou uma jogadaça individual pela ponta esquerda, cortou para dentro e finalizou no ângulo do gol adversário.
🇧🇷 O gol de Vini Jr. Brasil 1x1 Marrocos.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 13, 2026
🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/1f1atmzsGN
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