Entenda as condições de Vini Jr para renovar com o Real Madrid Brasileiro quer aumento salarial e papel importante na equipe, segundo o jornal espanhol "As'

Vini Jr retomará na próxima semana as conversas para a renovação de contrato com o Real Madrid. Segundo o jornal espanhol "As", o atacante brasileiro pretende permanecer no clube, mas deseja um novo vínculo com salário de aproximadamente 20 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões na cotação atual) líquidos por temporada e garantias sobre seu papel no projeto comandado por José Mourinho.

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O contrato de Vinícius é válido até junho de 2027, o que faz com que clubes europeus acompanhem a situação. Arsenal e Liverpool teriam realizado consultas sobre a possibilidade de contratar o atacante. Apesar do interesse, a prioridade do jogador segue sendo permanecer no Real Madrid, posição compartilhada pela diretoria espanhola.

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As negociações chegaram a ficar próximas de um acordo antes de serem interrompidas após a Copa do Mundo de Clubes. Vini reduziu suas exigências salariais, enquanto o Real Madrid elevou a oferta. A diferença entre as partes diminuiu, mas nenhuma delas aceitou ceder na reta final das tratativas.

Atualmente, o camisa 7 pede cerca de 20 milhões de euros líquidos por temporada. O valor representa um aumento em relação ao contrato firmado em 2022. Na ocasião, o Vinícius assinou vínculo de cinco anos, até 2027, com remuneração total de 75 milhões de euros (R$ 397,5 na época) líquidos, em modelo progressivo. Nesta última temporada do acordo, o brasileiro receberá 18 milhões de euros (R$ 104,5 milhões).

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Antes de definir o futuro, Vini Jr pretende conversar com a direção do Real Madrid para entender qual será sua participação no novo ciclo da equipe. O atacante também deseja que a remuneração esteja de acordo com seu espaço no elenco após as mudanças recentes.

Ainda segundo o "As", o jogador passou a se sentir menos valorizado depois das movimentações do clube no mercado, como o interesse em Julián Álvarez e Michael Olise, além das chegadas de Jude Bellingham, Kylian Mbappé e, agora, da contratação encaminhada de Yan Diomande. Mesmo assim, o entendimento do brasileiro é de que continua sendo peça importante no time.

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Interesse do Arsenal em Vini Jr

O mercado da bola europeu foi surpreendido com uma possível reviravolta na carreira de Vini Jr. Segundo o portal "The Athletic", o Arsenal iniciou uma avaliação para a contratação do atacante brasileiro junto ao Real Madrid. A diretoria do clube inglês debate internamente uma estratégia para atrair o camisa 7, cujo futuro na Espanha tornou-se incerto.

Embora a formalização de uma oferta oficial por parte do atual campeão da Premier League ainda não seja garantida, os Gunners monitoram de perto o impasse nas negociações entre o ponta-esquerda e a equipe madrilenha.

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Vini Jr comemora gol da vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid, pela La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

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