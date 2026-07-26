Italianos reagem à expulsão de Wesley, ex-Flamengo, em amistoso: 'Absurdo'
Lateral foi expulso no primeiro tempo da partida
O lateral Wesley, ex-Flamengo, foi expulso ainda no primeiro tempo do amistoso entre Roma e Cannes, disputado neste domingo (26), no Stade Pierre de Coubertin, em Cannes, na França. O cartão vermelho gerou forte reclamação dos jogadores, da comissão técnica e também dos torcedores italianos nas redes sociais, que classificaram a decisão da arbitragem como exagerada.
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No momento da expulsão, a Roma vencia por 2 a 0. O placar foi aberto por Paulo Dybala, em cobrança de falta, aos 34 minutos, enquanto Donyell Malen ampliou aos 43. Já nos acréscimos da etapa inicial, Wesley recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta considerada leve, deixando a equipe de Gian Piero Gasperini com um jogador a menos.
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Reação de torcedores da Roma com expulsão de Wesley
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