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Italianos reagem à expulsão de Wesley, ex-Flamengo, em amistoso: 'Absurdo'

Lateral foi expulso no primeiro tempo da partida

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 14:07
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano
Wesley em ação pela Roma (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

O lateral Wesley, ex-Flamengo, foi expulso ainda no primeiro tempo do amistoso entre Roma e Cannes, disputado neste domingo (26), no Stade Pierre de Coubertin, em Cannes, na França. O cartão vermelho gerou forte reclamação dos jogadores, da comissão técnica e também dos torcedores italianos nas redes sociais, que classificaram a decisão da arbitragem como exagerada.

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No momento da expulsão, a Roma vencia por 2 a 0. O placar foi aberto por Paulo Dybala, em cobrança de falta, aos 34 minutos, enquanto Donyell Malen ampliou aos 43. Já nos acréscimos da etapa inicial, Wesley recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta considerada leve, deixando a equipe de Gian Piero Gasperini com um jogador a menos.

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Reação de torcedores da Roma com expulsão de Wesley

Wesley, ex-Flamengo, improvisado na lateral esquerda, destacou-se na partida e foi eleito o melhor jogador em campo (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)
Wesley em ação pela Roma (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

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