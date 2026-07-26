Quando volta a Bundesliga? Data de início da temporada 2026/27 Bayern de Munique é o atual campeão da competição

A Bundesliga 2026/27 promete mais uma temporada de alto nível, reunindo alguns dos clubes mais tradicionais da Europa e mantendo o formato que consagrou o Campeonato Alemão como uma das principais ligas do continente. Atual campeão, o Bayern de Munique inicia a defesa do título em um cenário de forte concorrência, com equipes como Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt buscando impedir mais uma conquista bávara.

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Além da disputa pela taça, a temporada também será marcada pela corrida por vagas nas competições europeias e pela tradicional luta contra o rebaixamento. Com apenas 18 clubes na elite, cada rodada ganha ainda mais importância ao longo da competição.

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Quando começa a Bundesliga 2026/27?

A Bundesliga 2026/27 terá início em agosto de 2026, com o jogo de abertura no dia 28, confronto entre o atual campeão Bayern de Munique e Stuttgart.

A Bundesliga mantém seu formato de pontos corridos, com todos os times se enfrentando em jogos de ida e volta, totalizando 34 rodadas. Assim, o torneio permanece na estrutura, iniciando em agosto e finalizando em maio do ano seguinte.

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Quais são os 18 clubes da Bundesliga 2026/27?

A edição 2026/27 contará com os seguintes participantes:

FC Augsburg

Union Berlin

Werder Bremen

Borussia Dortmund

SV Elversberg

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

Hamburger SV

TSG Hoffenheim

FC Köln

RB Leipzig

Bayer Leverkusen

Mainz 05

Borussia Mönchengladbach

Bayern de Munique

SC Paderborn

Schalke 04

VfB Stuttgart

Entre os participantes estão algumas das maiores potências do futebol alemão, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Leipzig, além de tradicionais equipes como Hamburger SV, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart e 1. FC Köln. O campeonato também reúne clubes que vivem bom momento esportivo, como SV Elversberg e SC Paderborn, que conquistaram o acesso para a temporada.

Regulamento da Bundesliga

A Bundesliga segue o sistema de pontos corridos. Cada clube enfrenta os outros 17 adversários em dois turnos, um em casa e outro fora, totalizando 34 partidas.

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Ao fim da temporada:

O clube com mais pontos conquista o título da Bundesliga; Os quatro primeiros colocados garantem vaga na próxima Champions League; O quinto colocado disputa a Liga Europa; O sexto colocado conquista vaga na Liga Conferência; Os dois últimos são rebaixados diretamente para a Bundesliga 2; O 16º colocado disputa um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, valendo a permanência na elite.

Os critérios de desempate incluem saldo de gols, gols marcados e confronto direto, conforme o regulamento da competição.

Kane posa com o troféu de artilheiro da Bundesliga 25/26 pelo Bayern com 36 gols marcados (Foto: Alexandra Beier/AFP)

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