Quando volta a Bundesliga? Data de início da temporada 2026/27
Bayern de Munique é o atual campeão da competição
A Bundesliga 2026/27 promete mais uma temporada de alto nível, reunindo alguns dos clubes mais tradicionais da Europa e mantendo o formato que consagrou o Campeonato Alemão como uma das principais ligas do continente. Atual campeão, o Bayern de Munique inicia a defesa do título em um cenário de forte concorrência, com equipes como Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt buscando impedir mais uma conquista bávara.
Casemiro estreia com vitória pelo Inter Miami, e Suárez decide em jogo marcado por susto
Jornais da Europa se rendem à atuação de Neymar pelo Santos: ‘Extraordinário’
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Além da disputa pela taça, a temporada também será marcada pela corrida por vagas nas competições europeias e pela tradicional luta contra o rebaixamento. Com apenas 18 clubes na elite, cada rodada ganha ainda mais importância ao longo da competição.
Quando começa a Bundesliga 2026/27?
A Bundesliga 2026/27 terá início em agosto de 2026, com o jogo de abertura no dia 28, confronto entre o atual campeão Bayern de Munique e Stuttgart.
A Bundesliga mantém seu formato de pontos corridos, com todos os times se enfrentando em jogos de ida e volta, totalizando 34 rodadas. Assim, o torneio permanece na estrutura, iniciando em agosto e finalizando em maio do ano seguinte.
Quais são os 18 clubes da Bundesliga 2026/27?
A edição 2026/27 contará com os seguintes participantes:
- FC Augsburg
- Union Berlin
- Werder Bremen
- Borussia Dortmund
- SV Elversberg
- Eintracht Frankfurt
- SC Freiburg
- Hamburger SV
- TSG Hoffenheim
- FC Köln
- RB Leipzig
- Bayer Leverkusen
- Mainz 05
- Borussia Mönchengladbach
- Bayern de Munique
- SC Paderborn
- Schalke 04
- VfB Stuttgart
Entre os participantes estão algumas das maiores potências do futebol alemão, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Leipzig, além de tradicionais equipes como Hamburger SV, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart e 1. FC Köln. O campeonato também reúne clubes que vivem bom momento esportivo, como SV Elversberg e SC Paderborn, que conquistaram o acesso para a temporada.
Regulamento da Bundesliga
A Bundesliga segue o sistema de pontos corridos. Cada clube enfrenta os outros 17 adversários em dois turnos, um em casa e outro fora, totalizando 34 partidas.
Ao fim da temporada:
- O clube com mais pontos conquista o título da Bundesliga;
- Os quatro primeiros colocados garantem vaga na próxima Champions League;
- O quinto colocado disputa a Liga Europa;
- O sexto colocado conquista vaga na Liga Conferência;
- Os dois últimos são rebaixados diretamente para a Bundesliga 2;
- O 16º colocado disputa um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, valendo a permanência na elite.
Os critérios de desempate incluem saldo de gols, gols marcados e confronto direto, conforme o regulamento da competição.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Tudo sobre
Futebol Internacional
PSG disputa contratação de Rodri com o Real Madrid, diz jornalHá 15 minutos
Futebol Internacional
Jornais da Europa se rendem à atuação de Neymar pelo Santos: 'Extraordinário'Há 50 minutos
Futebol Internacional
Casemiro estreia com vitória pelo Inter Miami, e Suárez decide em jogo marcado por sustoHá 1 hora
Futebol Internacional
Entenda as condições de Vini Jr para renovar com o Real MadridHá 1 hora
Fora de Campo
Argentinos conspiram sobre 'final manipulada' da Copa; veja teoriasHá 4 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (26/07/2026)Há 5 horas
Mais LANCE!