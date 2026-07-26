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Quando volta a Bundesliga? Data de início da temporada 2026/27

Bayern de Munique é o atual campeão da competição

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 10:53
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Davies Bayern Alphonso Davies Davies Canadá (reprodução Instagram Jogador)
Bayern de Munique é o atual campeão da competição (Foto: Reprodução)

A Bundesliga 2026/27 promete mais uma temporada de alto nível, reunindo alguns dos clubes mais tradicionais da Europa e mantendo o formato que consagrou o Campeonato Alemão como uma das principais ligas do continente. Atual campeão, o Bayern de Munique inicia a defesa do título em um cenário de forte concorrência, com equipes como Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt buscando impedir mais uma conquista bávara.

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Além da disputa pela taça, a temporada também será marcada pela corrida por vagas nas competições europeias e pela tradicional luta contra o rebaixamento. Com apenas 18 clubes na elite, cada rodada ganha ainda mais importância ao longo da competição.

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Quando começa a Bundesliga 2026/27?

A Bundesliga 2026/27 terá início em agosto de 2026, com o jogo de abertura no dia 28, confronto entre o atual campeão Bayern de Munique e Stuttgart.

A Bundesliga mantém seu formato de pontos corridos, com todos os times se enfrentando em jogos de ida e volta, totalizando 34 rodadas. Assim, o torneio permanece na estrutura, iniciando em agosto e finalizando em maio do ano seguinte.

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Quais são os 18 clubes da Bundesliga 2026/27?

A edição 2026/27 contará com os seguintes participantes:

  • FC Augsburg
  • Union Berlin
  • Werder Bremen
  • Borussia Dortmund
  • SV Elversberg
  • Eintracht Frankfurt
  • SC Freiburg
  • Hamburger SV
  • TSG Hoffenheim
  • FC Köln
  • RB Leipzig
  • Bayer Leverkusen
  • Mainz 05
  • Borussia Mönchengladbach
  • Bayern de Munique
  • SC Paderborn
  • Schalke 04
  • VfB Stuttgart

Entre os participantes estão algumas das maiores potências do futebol alemão, como Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Leipzig, além de tradicionais equipes como Hamburger SV, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart e 1. FC Köln. O campeonato também reúne clubes que vivem bom momento esportivo, como SV Elversberg e SC Paderborn, que conquistaram o acesso para a temporada.

Regulamento da Bundesliga

A Bundesliga segue o sistema de pontos corridos. Cada clube enfrenta os outros 17 adversários em dois turnos, um em casa e outro fora, totalizando 34 partidas.

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Ao fim da temporada:

  1. O clube com mais pontos conquista o título da Bundesliga;
  2. Os quatro primeiros colocados garantem vaga na próxima Champions League;
  3. O quinto colocado disputa a Liga Europa;
  4. O sexto colocado conquista vaga na Liga Conferência;
  5. Os dois últimos são rebaixados diretamente para a Bundesliga 2;
  6. O 16º colocado disputa um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão, valendo a permanência na elite.

Os critérios de desempate incluem saldo de gols, gols marcados e confronto direto, conforme o regulamento da competição.

Kane posa com o troféu de artilheiro da Bundesliga pelo Bayern com 36 gols marcados
Kane posa com o troféu de artilheiro da Bundesliga 25/26 pelo Bayern com 36 gols marcados (Foto: Alexandra Beier/AFP)

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