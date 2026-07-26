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Envolvimento de Pirlo com casa de apostas russa pode reverter acordo com a Itália

Ex-volante aguarda resolução positiva enquanto segue trabalho à frente de clube dos EAU

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 11:37
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Andrea Pirlo à beira do campo durante seu trabalho como técnico da Juventus
Andrea Pirlo à beira do campo durante seu trabalho como técnico da Juventus (Foto: Divulgação / Juventus)

O envolvimento de Andrea Pirlo com a casa de apostas russa Fonbet pode causar uma reviravolta nas negociações encaminhadas entre o treinador e a seleção da Itália. As conversas chegaram a ser interrompidas devido à repercussão negativa. Ainda assim, o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, pretende fechar o acordo, segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport".

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O ex-volante é um dos embaixadores da Fonbet. A grande questão para os italianos não é o ramo de atuação da empresa, mas sim a origem: as relações entre Roma e Moscou estão abaladas desde o ataque ordenado pelo presidente russo Vladimir Putin à Ucrânia, no início de 2022.

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Pirlo chegou a viajar à capital russa há apenas dois meses, acompanhado pelo ex-zagueiro Materazzi, também embaixador da casa de apostas. O caso rapidamente ganhou repercussão política e foi comentado por figuras importantes na Itália, como a vice-presidente do Parlamento Europeu, Pina Picierno.

— Ele emprestou livre e repetidamente seu prestígio a um esforço de normalização para o regime de Putin, participando de iniciativas exploradas pela propaganda do Kremlin enquanto a Ucrânia era bombardeada. Escolhê-lo é um grave erro — opinou a parlamentar.

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O ex-meia foi o nome escolhido por Paolo Maldini e Leonardo, respectivamente diretor de seleções e conselheiro da Federação Italiana. Apesar de não ter intenção de cancelar as tratativas, o presidente Malagò trata a situação com cautela e pretende ler o contrato de Pirlo com a Fonbet antes de fechar um acordo.

Atualmente, o treinador comanda o United FC, dos Emirados Árabes Unidos (EAU), mas trabalha para deixar o cargo rumo à seleção do seu país. Segundo "La Gazzetta dello Sport", o ídolo italiano está desconfortável com o atraso das negociações e a reação adversa à sua relação com a empresa russa, que considera "hipócrita".

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Carreira de Pirlo, alvo da Itália

Andrea Pirlo teve carreira brilhante como jogador: o meio-campista venceu a Copa do Mundo de 2006 e colecionou troféus importantes com as camisas de Milan e Juventus. Como treinador, ainda não repetiu o mesmo êxito. A trajetória à beira do campo começou na Juve, onde conquistou seus únicos títulos: Copa da Itália e Supercopa Italiana. Depois, passou por Fatih Karagümrük (Turquia) e Sampdoria (Itália) antes de chegar ao United FC.

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Andrea Pirlo concede entrevista coletiva na época de treinador da Juventus
Andrea Pirlo concede entrevista coletiva na época de treinador da Juventus (Foto: Divulgação / Juventus)
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