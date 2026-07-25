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Após vice na Copa, Messi acompanha clube da família em Rosário

Camisa 10 foi destaque da Argentina no vice-campeonato na Copa do Mundo

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 18:31
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão
Messi foi destaque na campanha da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Após o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2026 com a Argentina, Lionel Messi segue aproveitando o período de descanso antes de retornar aos compromissos pelo Inter Miami. Neste sábado (25), o camisa 10 foi visto nas arquibancadas acompanhando a partida entre Leones de Rosario e Central Córdoba, válida pela quarta divisão do Campeonato Argentino.

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A presença do astro chamou a atenção dos torcedores e rapidamente repercutiu nas redes sociais. O Leones de Rosario é presidido por Matías Messi, irmão de Lionel, e faz parte de um projeto esportivo da família.

Clube foi fundado pela família Messi

O Leones de Rosario foi fundado em 2015 e tem forte ligação com a família Messi. Atualmente, o presidente da equipe é Matías Messi, irmão do camisa 10 da seleção argentina.

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O clube disputa competições regionais e divisões de acesso do futebol argentino e tem como objetivo desenvolver atletas e fortalecer o futebol na região de Rosario.

Veja vídeo de Messi em partida do Leones de Rosario:

Messi ainda não voltou ao Inter Miami

Desde a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, Messi ainda não voltou a atuar pelo Inter Miami. O craque permanece de férias e faz visita em sua cidade natal, Rosário, onde aproveita o período de descanso ao lado da família.

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Na campanha do Mundial, o argentino foi um dos grandes destaques da competição. Capitão da seleção, Messi marcou oito gols e conduziu a equipe até a decisão, disputada contra a Espanha, que ficou com o título ao vencer a final na prorrogação.

Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo
Messi sentado no gramado do MetLife Stadium após derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

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