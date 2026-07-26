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PSG disputa contratação de Rodri com o Real Madrid, diz jornal

Volante seria pedido do técnico Luis Enrique, segundo o espanhol "As"

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 11:04
Atualizado há 22 minutos
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Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

O PSG entrou na disputa pela contratação de Rodri e passou a concorrer com o Real Madrid pelo volante do Manchester City. Segundo o jornal espanhol "As", o técnico Luis Enrique pediu a chegada do espanhol, que ainda não renovou contrato com o clube inglês e avalia o futuro após a Copa do Mundo de 2026.

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De acordo com a publicação, o Paris Saint-Germain já iniciou os primeiros contatos para entender a viabilidade da negociação. A intenção é reforçar o meio de campo da equipe, setor considerado prioridade pela comissão técnica para a próxima temporada.

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Rodri tem contrato com o Manchester City, mas recusou duas propostas de renovação apresentadas pelo clube inglês. Apesar do esforço da diretoria para mantê-lo no elenco, o jogador analisa as opções disponíveis no mercado antes de definir os próximos passos da carreira.

Ainda segundo o "As", o volante enxergava a Copa do Mundo como o momento para decidir o futuro. Campeão com a seleção da Espanha e eleito o melhor jogador do torneio, Rodri passou a despertar interesse de clubes que disputam sua contratação.

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O Real Madrid segue entre os principais candidatos a contar com o jogador. Agora, o PSG também busca convencer o espanhol a aceitar o projeto esportivo do clube francês.

A avaliação da diretoria parisiense é de que a chegada de Rodri elevaria ainda mais o nível da equipe, reforçando um setor considerado fundamental no modelo de jogo de Luis Enrique. Enquanto isso, o Manchester City tenta evitar a saída de um de seus principais jogadores.

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Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026
Alvo de PSG e Real Madrid, Rodri, da Espanha beija o troféu da Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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