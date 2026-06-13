Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data, horário e adversário
Seleção continua caminhada rumo ao hexa na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti
A Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
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A seleção haitiana retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.
A equipe é considerada uma das mais frágeis tecnicamente da competição, sendo também o
grande 'azarão' do grupo do Brasil, que ainda conta com Marrocos e Haiti. Entre os principais destaques do plantel haitiano estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland.
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Para chegar à Copa, o Haiti disputou três fases das Eliminatórias da Concacaf. Na terceira, os Granadeiros perderam apenas uma das seis partidas disputadas e terminaram como líderes de um grupo composto por Honduras, Costa Rica e Nicarágua. A classificação veio na vitória sobre a Nicarágua por 2 a 0, que decretou o fim do jejum haitiano de 52 anos.
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Agenda do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
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