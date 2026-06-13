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Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data, horário e adversário

Seleção continua caminhada rumo ao hexa na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 20:15
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Vini Jr. vibra ao marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Vini Jr. vibra ao marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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    A seleção haitiana retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.

    A equipe é considerada uma das mais frágeis tecnicamente da competição, sendo também o
    grande 'azarão' do grupo do Brasil, que ainda conta com Marrocos e Haiti. Entre os principais destaques do plantel haitiano estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland.

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    ➡️ Veja a agenda completa dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Para chegar à Copa, o Haiti disputou três fases das Eliminatórias da Concacaf. Na terceira, os Granadeiros perderam apenas uma das seis partidas disputadas e terminaram como líderes de um grupo composto por Honduras, Costa Rica e Nicarágua. A classificação veio na vitória sobre a Nicarágua por 2 a 0, que decretou o fim do jejum haitiano de 52 anos.

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

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    Agenda do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

    Vini Jr. é marcado por Hakimi em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Brasil x Marrocos

    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
    🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

    Brasil x Haiti 

    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
    🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

    Brasil x Escócia

    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
    🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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