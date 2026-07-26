Richarlison marca e mais: brasileiros se destacam em amistosos internacionais William Gomes e Pepê decisem para o Porto contra o Aston Villa, que contou com a estreia de João Gomes

Jogadores brasileiros foram destaque em amistosos internacionais deste sábado (25), durante a pré-temporada europeia. Richarlison marcou pelo Tottenham, William Gomes e Pepê balançaram as redes na vitória do Porto sobre o Aston Villa, enquanto João Gomes fez a estreia com a camisa do clube inglês.

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Na Nova Zelândia, os Spurs venceram o Auckland FC por 2 a 0. Richarlison começou a partida no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da equipe inglesa no amistoso.

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Em Portugal, o Porto derrotou o Aston Villa por 2 a 1. O primeiro gol da equipe portuguesa foi marcado por William Gomes, cria do São Paulo, aos cinco minutos do primeiro tempo. O Aston Villa empatou seis minutos depois, com Luka Lynch. Ainda antes do intervalo, o ex-Grêmio Pepê recolocou o Porto em vantagem, anotando o gol que definiu o placar do amistoso.

— É sempre bom marcar gols e estou muito feliz por começar mais uma temporada no FC Porto. Tivemos hoje um difícil desafio preparatório. Temos a ambição de conquistar títulos e vamos lutar pelos nossos objetivos — disse Pepê após o jogo.

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Pelo lado do Aston Villa, o volante João Gomes também participou da partida. O brasileiro saiu do banco de reservas e fez sua primeira atuação com a camisa do clube inglês durante a preparação para a temporada 2026/27. Ele foi contratado vindo do Wolverhampton por 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 261 milhões).

Na Alemanha, dois laterais-direitos brasileiros estiveram em campo. Pelo Borussia Dortmund, Yan Couto foi acionado no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Fortuna Düsseldorf. Arthur, do Bayer Leverkusen, também saiu do banco na vitória por 3 a 1 sobre o Offenbach.

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Pepê e William Gomes comemoram gol do Porto sobre o Aston Villa em amistoso (Foto: Divulgação / Porto)

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