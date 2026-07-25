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Bayern de Munique perde para clube da terceira divisão alemã em amistoso

Os reservas do Bayern não conseguiram superar o Wehen Wiesbaden

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 14:42
Atualizado há 2 minutos
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João Palhinha - Bayern de Munique
João Palhinha em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Reprodução)

Uma falha defensiva na reta final selou a vitória do Wehen Wiesbaden por 2 a 1 sobre o poderoso Bayern de Munique neste sábado (25), na Brita Arena. O tropeço inesperado marcou o pontapé inicial do gigante alemão na preparação para a nova temporada.

Com uma postura defensiva impecável, os donos da casa souberam neutralizar o ímpeto bávaro e explorar os erros do adversário. A vantagem do Wehen começou a ser construída ainda na primeira etapa, após o jovem goleiro David Podar-Stiube falhar na saída de bola e entregar a oportunidade nos pés do atacante Ibrahim Ati Allah, que não perdoou.

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No segundo tempo, o técnico Vincent Kompany promoveu alterações estruturais na equipe. As mudanças surtiram efeito imediato e deram mais volume ofensivo ao Bayern. A reação se concretizou após Tim Binder sofrer pênalti, convertido com precisão por Tom Bischof. No entanto, apesar do amplo domínio territorial na etapa final, o clube de Munique esbarrou na falta de pontaria e voltou a tropeçar nos próprios erros.

Lukas Schleimer não perdoa

Já nos minutos finais do confronto, o goleiro reserva Sven Ulreich — que substituiu Podar-Stiube no intervalo — deu rebote dentro da área. Atento ao lance, Lukas Schleimer aproveitou a sobra para decretar um triunfo emblemático para a modesta equipe da terceira divisão frente a um dos maiores clubes do futebol europeu.

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Escalações da partida:


Wehen Wiesbaden: Noah Brdar; Justin Janitzek, Jakob Lewald e Jordy Gillekens; Fabian Greillinger, Tarik Gozusirin, Max Brandt, Philipp Hercher, Sinan Karweina e Ibrahim Ati Allah; Moritz Flotho.

Bayern de Munique: David Podar-Stiube; Adam El-Chaar, Roko Mijatovic, Raphael Pavlic e Richard Ajayi; Michael Matosevic; Simon Schaff, Guido Della Rovere; Skender Nuraj, Wilson e Bastian Assomo.

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Próximo compromisso


O Bayern busca a reabilitação no próximo dia 30, às 13h, em novo amistoso pré-temporada contra o Rottach-Egern — clube amador da Alta Baviera famoso na Europa pelos tradicionais confrontos festivos contra o esquadrão bávaro.

Tom Bischof batendo pênalti pelo Bayern de Munique
Tom Bischof foi o autor do gol do Bayern de Munique (Foto: Instagram)

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