logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Sem intenção de renovar com PSG, Barcola é disputado por gigantes no mercado

Liverpool, Arsenal, Bayern e Chelsea estão interessados no jovem francês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 14:53
Favorite o Lance! no Google
Barcola, um dos destaques do PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)
Barcola comemora gol pelo Paris Saint-Germain; jovem astro pode vestir nova camisa em breve (Foto: Franck Fife / AFP)

O atacante Bradley Barcola, de 23 anos, informou ao PSG que não pretende renovar o seu contrato com o clube, válido até o meio de 2028. Assim, o interesse que já era grande do mercado de transferências só aumentou: segundo o jornal francês "L'Équipe", Liverpool, Arsenal, Bayern de Munique e Chelsea disputam a contratação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A oferta do Paris Saint-Germain ao ponta, que fez boa Copa do Mundo com a seleção francesa, previa um aumento salarial substancial. No entanto, o jogador recusou a extensão por razões esportivas. Nas últimas duas temporadas, o jovem alternou entre os titulares e os reservas, inclusive iniciando ambas as finais da Champions League no banco.

continua após a publicidade

Agora, o atual bicampeão continental se vê num dilema: vender Barcola nesta janela, com possibilidade de receber propostas de valor elevado, mas ficar sem peça importante do elenco, ou perdê-lo sem custos daqui a dois anos.

A reposição dos sonhos para a equipe parisiense seria o atacante Yan Diomandé, do RB Leipzig, que vem de excelente Mundial com a Costa do Marfim. Contudo, a promessa está próxima de acordo com o Real Madrid.

continua após a publicidade
Bradley Barcola e companheiros da França conversam após disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo
Bradley Barcola e companheiros da França conversam após disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Barcola pelo PSG na temporada 2025/26

  1. Ligue 1: 11 gols e uma assistência em 29 jogos (21 como titular)
  2. Champions League: dois gols e quatro assistências em 16 jogos (12 como titular)
  3. Copa da França: sem gols ou assistências em um jogo (titular)
  4. Copa Intercontinental: sem gols ou assistências em um jogo (titular)
  5. Supercopa da Uefa: sem gols ou assistências em um jogo (reserva)
  6. Supercopa da França: nenhum gol e uma assistência em um jogo (reserva)
  7. Total: 13 gols e seis assistências em 49 jogos (35 como titular)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano

Fora de Campo

Italianos reagem à expulsão de Wesley, ex-Flamengo, em amistoso: 'Absurdo'

Há 51 minutos
Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Futebol Internacional

Richarlison marca e mais: brasileiros se destacam em amistosos internacionais

Há 1 hora
Premier League - Taça

Futebol Internacional

Quando volta a Premier League? Veja a data de início da temporada 2026/27

Há 3 horas
Andrea Pirlo à beira do campo durante seu trabalho como técnico da Juventus

Futebol Internacional

Envolvimento de Pirlo com casa de apostas russa pode reverter acordo com a Itália

Há 3 horas
Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final

Futebol Internacional

PSG disputa contratação de Rodri com o Real Madrid, diz jornal

Há 3 horas
Davies Bayern Alphonso Davies Davies Canadá (reprodução Instagram Jogador)

Futebol Internacional

Quando volta a Bundesliga? Data de início da temporada 2026/27

Há 4 horas
Mais LANCE!
Neymar com a bola nas mãos corre para o centro do campo após gol pelo Santos

Jornais da Europa se rendem à atuação de Neymar pelo Santos: 'Extraordinário'

Casemiro, de perfil, acena para torcedores usando uniforme rosa do Inter Miami

Casemiro estreia no Inter Miami com vitória, e Suárez decide na MLS

Vini Jr em ação no jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique, na Champions League (Foto: Alexandra BEIER /AFP)

Entenda as condições de Vini Jr para renovar com o Real Madrid

Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Argentinos conspiram sobre 'final manipulada' da Copa; veja teorias

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (26/07/2026)

Kazu Miura olhando para cima com uniforme verde com uma faixa branca

Ex-Santos e Palmeiras, Kazu marca aos 59 anos e ajuda time em classificação no Japão

Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

Após vice na Copa, Messi acompanha clube da família em Rosário

Lionel Messi olha sério após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

Messi frustra americanos e desfalca Jogo das Estrelas da MLS de novo

Claudio Tapia e Gianni Infantino assistem à semifinal da Copa do Mundo juntos

Presidente da Fifa envia carta à seleção argentina: 'Futuro promissor'

Varane - França Copa do Mundo

Varane defende veto ao cabeceio no sub-10 do Como: 'Já falei'

O meio-campista Breno Bidon durante partida do Corinthians

Vai sair? Empresário abre o jogo sobre futuro de Bidon no Corinthians

João Palhinha - Bayern de Munique

Bayern de Munique perde para clube da terceira divisão alemã em amistoso

Anderson Daronco em ação no Brasileirão

Conmebol confirma arbitragem dos jogos de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana