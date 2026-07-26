Sem intenção de renovar com PSG, Barcola é disputado por gigantes no mercado Liverpool, Arsenal, Bayern e Chelsea estão interessados no jovem francês

O atacante Bradley Barcola, de 23 anos, informou ao PSG que não pretende renovar o seu contrato com o clube, válido até o meio de 2028. Assim, o interesse que já era grande do mercado de transferências só aumentou: segundo o jornal francês "L'Équipe", Liverpool, Arsenal, Bayern de Munique e Chelsea disputam a contratação.

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A oferta do Paris Saint-Germain ao ponta, que fez boa Copa do Mundo com a seleção francesa, previa um aumento salarial substancial. No entanto, o jogador recusou a extensão por razões esportivas. Nas últimas duas temporadas, o jovem alternou entre os titulares e os reservas, inclusive iniciando ambas as finais da Champions League no banco.

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Agora, o atual bicampeão continental se vê num dilema: vender Barcola nesta janela, com possibilidade de receber propostas de valor elevado, mas ficar sem peça importante do elenco, ou perdê-lo sem custos daqui a dois anos.

A reposição dos sonhos para a equipe parisiense seria o atacante Yan Diomandé, do RB Leipzig, que vem de excelente Mundial com a Costa do Marfim. Contudo, a promessa está próxima de acordo com o Real Madrid.

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Bradley Barcola e companheiros da França conversam após disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna / AFP)

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Barcola pelo PSG na temporada 2025/26