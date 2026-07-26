Sem intenção de renovar com PSG, Barcola é disputado por gigantes no mercado
Liverpool, Arsenal, Bayern e Chelsea estão interessados no jovem francês
O atacante Bradley Barcola, de 23 anos, informou ao PSG que não pretende renovar o seu contrato com o clube, válido até o meio de 2028. Assim, o interesse que já era grande do mercado de transferências só aumentou: segundo o jornal francês "L'Équipe", Liverpool, Arsenal, Bayern de Munique e Chelsea disputam a contratação.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A oferta do Paris Saint-Germain ao ponta, que fez boa Copa do Mundo com a seleção francesa, previa um aumento salarial substancial. No entanto, o jogador recusou a extensão por razões esportivas. Nas últimas duas temporadas, o jovem alternou entre os titulares e os reservas, inclusive iniciando ambas as finais da Champions League no banco.
Agora, o atual bicampeão continental se vê num dilema: vender Barcola nesta janela, com possibilidade de receber propostas de valor elevado, mas ficar sem peça importante do elenco, ou perdê-lo sem custos daqui a dois anos.
A reposição dos sonhos para a equipe parisiense seria o atacante Yan Diomandé, do RB Leipzig, que vem de excelente Mundial com a Costa do Marfim. Contudo, a promessa está próxima de acordo com o Real Madrid.
👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Barcola pelo PSG na temporada 2025/26
- Ligue 1: 11 gols e uma assistência em 29 jogos (21 como titular)
- Champions League: dois gols e quatro assistências em 16 jogos (12 como titular)
- Copa da França: sem gols ou assistências em um jogo (titular)
- Copa Intercontinental: sem gols ou assistências em um jogo (titular)
- Supercopa da Uefa: sem gols ou assistências em um jogo (reserva)
- Supercopa da França: nenhum gol e uma assistência em um jogo (reserva)
- Total: 13 gols e seis assistências em 49 jogos (35 como titular)
Tudo sobre
Fora de Campo
Italianos reagem à expulsão de Wesley, ex-Flamengo, em amistoso: 'Absurdo'Há 51 minutos
Futebol Internacional
Richarlison marca e mais: brasileiros se destacam em amistosos internacionaisHá 1 hora
Futebol Internacional
Quando volta a Premier League? Veja a data de início da temporada 2026/27Há 3 horas
Futebol Internacional
Envolvimento de Pirlo com casa de apostas russa pode reverter acordo com a ItáliaHá 3 horas
Futebol Internacional
PSG disputa contratação de Rodri com o Real Madrid, diz jornalHá 3 horas
Futebol Internacional
Quando volta a Bundesliga? Data de início da temporada 2026/27Há 4 horas
Mais LANCE!