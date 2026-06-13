Virginia viraliza reagindo ao gol de Vini Jr em Brasil x Marrocos A partida está empatada em 1 a 1

Durante a partida entre Brasil e Marrocos, neste sábado (13), pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo, o Vini Jr empatou a partida aos 31 minutos do primeiro tempo, e a sua ex-namorada Virginia Fonseca foi vista comemorando o seu gol.

continua após a publicidade

➡️ Gol perdido em Brasil x Marrocos causa revolta: 'Pelo amor de Deus'

Veja a comemoração:

Virginia comemora gol do Vini Jr. na Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/cK1zhUU2mx — POPTime (@poptime) June 13, 2026

Relembre o término de Vini Jr e Virgínia

Vini Jr e Virgínia terminaram seu relacionamento amoroso, que durou cerca de seis meses, na tarde do dia 15 de maio. De acordo com o portal Léo Dias, o craque do Real Madrid teria contratado o serviço de acompanhantes brasileiras e as levado do Brasil até a Espanha, junto com Éder Militão. De acordo com a assessoria do camisa sete dos merengues, isso não aconteceu.

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

A assessoria do camisa 7, no entanto, negou as informações e afirmou que o episódio não aconteceu. Segundo o estafe do jogador, os rumores que circulam nas redes sociais e em portais estão distorcidos.

continua após a publicidade

Confira o que disse a defesa de Vini Jr:

"Eu só gostaria de dizer que vocês estão seguindo uma linha muito errada sobre as meninas. Elas pagaram toda a viagem, estão hospedadas no próprio hotel e estão até assustadas."

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Casal anunciou término em maio (Foto: Reprodução)

De acordo com a defesa de Vini Jr, as mulheres custearam toda a viagem, estão hospedadas em hotel próprio e ficaram assustadas com a repercussão do caso. O estafe ainda reforçou que elas viajavam acompanhadas de amigas pessoais de Vini Jr. e Éder Militão, e não foram para a Espanha a convite dos atletas.

continua após a publicidade

Além disso, a assessoria ressaltou que não houve qualquer tipo de contratação de serviços por parte dos jogadores.

Como foi o anúncio do fim do relacionamento

O anúncio foi publicado poucas horas depois de Virginia comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. A influenciadora assistiu à partida de Vini Jr. pelo Real Madrid na noite de quinta-feira (14). Durante o evento, ela usou uma jaqueta com o rosto do atacante estampado na peça.

No comunicado, Virginia afirmou que se dedicou ao relacionamento. A influenciadora explicou que aprendeu a não negociar aquilo que considera inegociável em sua vida.

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável