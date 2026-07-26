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Casemiro estreia com vitória pelo Inter Miami, e Suárez decide em jogo marcado por susto

Volante brasileiro jogou os 90 minutos na MLS, enquanto Berterame precisou deixar o gramado de ambulância após forte choque de cabeça

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 09:54
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Casemiro, de perfil, acena para torcedores usando uniforme rosa do Inter Miami
Casemiro cumprimenta torcedores do Inter Miami (Foto: Tim Austen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Inter Miami venceu o CF Montreal por 1 a 0 neste sábado, pela 17ª rodada da Major League Soccer (MLS), em partida que marcou a estreia de Casemiro com a camisa da equipe norte-americana. Sem contar com Lionel Messi, que ainda está ausente após a disputa da Copa do Mundo, o time garantiu os três pontos com um gol de pênalti de Luis Suárez no segundo tempo (veja abaixo).

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Principal reforço do Inter Miami para a sequência da temporada, Casemiro começou entre os titulares e permaneceu em campo durante os 90 minutos. Em uma atuação segura, o volante participou da construção das jogadas e ajudou na proteção defensiva, contribuindo para mais uma vitória da equipe na competição.

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O único gol da partida saiu aos 35 minutos da etapa final. Após sofrer um pênalti, Suárez cobrou de cavadinha para balançar as redes e garantir o triunfo do Inter Miami fora de casa.

O duelo também ficou marcado por um momento de preocupação. O atacante mexicano Germán Berterame sofreu um forte choque de cabeça dentro da área e precisou de atendimento médico por cerca de dez minutos antes de deixar o gramado de ambulância para realizar exames. Na comemoração do gol, Suárez exibiu a camisa de número 19 do companheiro em homenagem ao jogador.

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Como foi a estreia de Casemiro pelo Inter Miami

Casemiro voltou a disputar uma partida por clubes após um período sem atuar. Seu último jogo havia sido antes da Copa do Mundo, quando ainda defendia o Manchester United. Depois disso, o volante esteve com a Seleção Brasileira, que acabou eliminada nas oitavas de final do Mundial para a Noruega.

Na estreia pelo Inter Miami, o brasileiro apresentou bons números. Segundo dados do "Sofascore", terminou o confronto com quase 90% de aproveitamento nos passes, além de registrar um desarme e sete bolas recuperadas ao longo dos 90 minutos.

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O volante não havia sido relacionado para o compromisso anterior da equipe, contra o Chicago Fire, e fez sua primeira aparição justamente como titular diante do Montreal. A expectativa é que Casemiro ganhe sequência e se torne uma das referências do meio-campo da equipe.

Mesmo sem Messi e Rodrigo De Paul, que seguem fora após a decisão da Copa do Mundo, o Inter Miami conquistou mais um resultado positivo e manteve a boa fase na MLS.

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Próximo jogo do Inter Miami

Com a vitória, o Inter Miami chegou aos 37 pontos e permaneceu na vice-liderança da Conferência Leste, três pontos atrás do líder Nashville. A equipe também ampliou a sequência para seis vitórias consecutivas, incluindo os dois jogos disputados após a pausa da MLS para a Copa do Mundo.

O próximo compromisso do time da Flórida será no sábado (1º), às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Columbus Crew, no Nu Stadium, pela 18ª rodada da competição. A tendência é que Casemiro faça sua segunda partida pelo clube, enquanto a expectativa pelo retorno de Lionel Messi permanece.

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Já o CF Montreal, que ocupa a 13ª colocação da Conferência Leste, com 15 pontos, volta a campo no mesmo dia e horário para enfrentar o New England Revolution, no Saputo Stadium. A equipe canadense segue na disputa por uma vaga nos playoffs da MLS, competição em que os sete primeiros colocados de cada conferência avançam diretamente às quartas de final, enquanto o oitavo e o nono disputam a última vaga no mata-mata.

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