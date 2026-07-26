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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (26/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 06:00
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Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense
Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O domingo (26) será um dos dias mais movimentados da semana para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para a rodada do Campeonato Brasileiro, que reúne grandes confrontos como Cruzeiro x Botafogo, Bahia x Corinthians, Flamengo x São Paulo e Palmeiras x Atlético-MG. A programação ainda conta com jogos da Série B, do Campeonato Brasileiro Feminino, do Campeonato Argentino e amistosos internacionais.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 26 de julho de 2026):

Amistosos de Clubes

9h – Ajax x Burnley – UOL Play
11h30 – Karlsruher x Inter de Milão – Xsports

Campeonato Brasileiro Feminino

11h – Corinthians x Vitória – TV Brasil
15h – Juventude x Ferroviária – UOL Play

Campeonato Argentino

15h – Atlético Tucumán x Independiente Rivadavia – Disney+
17h15 – Estudiantes x Independiente – ESPN 3 e Disney+
19h30 – Deportivo Riestra x Boca Juniors – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro

16h – Cruzeiro x Botafogo – Globo e Premiere
16h – Bahia x Corinthians – Globo, ge tv e Premiere
18h30 – Flamengo x São Paulo – Premiere
18h30 – Grêmio x Fluminense – Premiere
18h30 – RB Bragantino x Coritiba – Premiere
19h30 – Palmeiras x Atlético-MG – Sportv e Premiere

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Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense
Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

16h – São Bernardo x Ceará – Globo, Sportv e Premiere
16h – Criciúma x Náutico – ESPN e Disney+
18h30 – América-MG x Goiás – Disney+
18h30 – Londrina x Novorizontino – Disney+
19h30 – Remo x Vitória – Premiere

➡️ Clique para assistir no Disney+

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