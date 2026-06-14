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Volta para o Corinthians? Real Madrid anuncia saída da lateral brasileira Yasmim

Clube merengue anunciou a saída neste domingo (14)

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
14/06/2026 13:24
Atualizado há 0 minutos
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Yasmim chegou ao Real Madrid na temporada 2024/25. (Foto: Reprodução/redes sociais)
Yasmim chegou ao Real Madrid na temporada 2024/25. (Foto: Reprodução/redes sociais)

A lateral brasileira Yasmim, da Seleção Brasileira, não é mais jogadora do Real Madrid. Neste domingo (14), o clube espanhol anunciou oficialmente a saída e informou que o contrato foi encerrado em comum acordo. Ainda não há confirmação sobre o novo clube da atleta, que acompanhou, na Neo Química Arena, o amistoso da Seleção contra os Estados Unidos, em 6 de junho.

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    • Em comunicado, o Real Madrid destacou a dedicação de Yasmim durante as duas temporadas em que vestiu a camisa merengue e desejou sucesso à brasileira na sequência da carreira. A lateral chegou ao clube em janeiro de 2025, após acumular títulos pelo Corinthians, e voltou ao futebol europeu cinco anos depois de sua passagem pelo Benfica, de Portugal. Ao todo, foram 42 jogos e três assistências.

    Na temporada 2025/26, a brasileira entrou em campo 27 vezes pelo Real Madrid, sendo 13 jogos pela Liga F e 11 pela Liga dos Campeões Feminina. Além da participação pelo clube, também seguiu presente nas convocações da Seleção Brasileira, tendo sido a atleta mais convocada por Arthur Elias até a lesão sofrida em maio.

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    Lesão interrompe melhor momento na Seleção Brasileira

    A ruptura do LCA ocorreu justamente quando Yasmim atravessava uma fase de destaque com a seleção brasileira. Presente nas últimas convocações, a lateral participou da campanha do título do FIFA Series e era vista como uma das principais alternativas para a lateral esquerda visando os próximos compromissos internacionais.

    O tempo de recuperação para lesões desse tipo costuma variar entre seis e doze meses, o que afastará a jogadora dos gramados por boa parte da temporada. Além dos amistosos contra os Estados Unidos realizados em junho, Yasmim também perdeu espaço em um período importante do ciclo da seleção.

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    Aos 29 anos, a mineira de Governador Valadares acumula passagens por São José, Benfica, Corinthians e Real Madrid. No currículo, soma títulos nacionais e internacionais, além da medalha de prata conquistada com o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

    Yasmim jogou 90 minutos em Brasil x Colômbia. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
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