Ao invés de seguir o mesmo caminho do time masculino do Real Madrid, que joga no estádio Santiago Bernabéu, o time feminino manda os jogos no estádio Alfredo Di Stéfanodo. Em entrevista ao podcast alemão "Kicker FE:male", a meio-campista do Real Madrid Melanie Leupolz revelou ter questionado o presidente, que impôs uma condição para a equipe atuar no mesmo local que a equipe de Ancelotti.

Durante a participação no programa, Melanie revelou que, durante a festa de natal do clube, perguntou a Florentino Pérez sobre quando o time feminino do Real poderia jogar no Santiago Bernabéu. A resposta, no entanto, chocou os ouvintes. O presidente do Real Madrid respondeu que elas poderiam jogar no estádio "quando ganharem seu primeiro título".

Atualmente, o time feminino do Real Madrid atua no Alfredo Di Stéfanodo, que tem capacidade para apenas seis mil espectadores. Já o Santiago Bernabéu acomoda mais de 70 mil torcedores, o que significaria um investimento a mais na equipe de mulheres do clube.

Presidente do Real impõe condição para time feminino do Real deixar de jogar no estádio Alfredo Di Stefano. (Foto: Reprodução)

O time feminino do Real Madrid foi criado em 2020 e completa cinco anos de atividade apenas em julho de 2025. Durante esses anos, o time não conquistou nenhum título para um dos maiores clubes do mundo. Nas temporadas de 20/21, 22/23 e 23/24, o time foi vice do campeonato espanhol, ficando atrás do Barcelona nas três ocasiões.

Jogadora do Real fala sobre futebol femino em podcast

Melanie Leupolz é uma jogadora alemã de 30 anos, que se tornou jogadora do Real Madrid em 2024. No fim de fevereiro, a meio-campista participou do podcast Kicker FE:male e falou sobre a trajetória da própria carreira. O episódio durou 50 minutos e, durante o programa, Melanie compara as estruturas do Chelsea FC e do Real Madrid, além de revelar o que precisa ser melhorado no clube.

