O Grêmio conquistou uma vitória importante fora de casa ao bater o Bahia por 2 a 0, em Feira de Santana, no encerramento da oitava rodada do Brasileirão Feminino. O grande nome da partida foi Camila Pini, autora dos dois gols do confronto, sendo um deles um verdadeiro golaço em cobrança de falta antes mesmo da linha do meio-campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte em jogos do Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Desde o início da partida, o Grêmio mostrou mais organização e qualidade na criação das jogadas. A equipe gaúcha conseguiu controlar melhor a posse de bola e foi mais eficiente ao transformar suas oportunidades em lances perigosos: além dos gols, Leidiane carimbou a trave duas vezes. O Bahia, apesar de bem posicionado na tabela, encontrou dificuldades para furar a defesa adversária e pouco ameaçou ao longo do jogo.

continua após a publicidade

O destaque da vitória gremista foi justamente a eficiência nas bolas paradas. Camila Pini abriu o placar em uma cobrança de falta precisa e surpreendente, mostrando visão e técnica. Depois, voltou a marcar, novamente aproveitando uma situação de bola parada, consolidando o domínio do Grêmio na partida.

Grêmio e Bahia no Brasileirão Feminino

Com o resultado, o Grêmio chega aos 10 pontos e ocupa a 12ª colocação, ainda fora da zona de classificação para a próxima fase, mas ganhando confiança na competição. Já o Bahia, mesmo com a derrota, permanece na quarta posição, com 15 pontos, mas perde a chance de se aproximar ainda mais dos líderes.

continua após a publicidade

Pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino, o Grêmio enfrenta o Corinthians no dia 1º de maio, às 17h30, no estádio Francisco Novelletto. Já o Bahia entra em campo no dia 2 de maio, às 16h, contra o Palmeiras, na Arena Fonte Nova.