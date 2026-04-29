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Destaque na bola parada, Pini comanda vitória do Grêmio sobre o Bahia com golaços

Meia marcou 'o gol que Pelé não fez' do meio de campo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/04/2026
10:25
Pini comemora gol em Bahia x Grêmio. (FOTO: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA)
imagem cameraPini comemora gol em Bahia x Grêmio. (FOTO: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA)
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O Grêmio conquistou uma vitória importante fora de casa ao bater o Bahia por 2 a 0, em Feira de Santana, no encerramento da oitava rodada do Brasileirão Feminino. O grande nome da partida foi Camila Pini, autora dos dois gols do confronto, sendo um deles um verdadeiro golaço em cobrança de falta antes mesmo da linha do meio-campo.

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Desde o início da partida, o Grêmio mostrou mais organização e qualidade na criação das jogadas. A equipe gaúcha conseguiu controlar melhor a posse de bola e foi mais eficiente ao transformar suas oportunidades em lances perigosos: além dos gols, Leidiane carimbou a trave duas vezes. O Bahia, apesar de bem posicionado na tabela, encontrou dificuldades para furar a defesa adversária e pouco ameaçou ao longo do jogo.

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O destaque da vitória gremista foi justamente a eficiência nas bolas paradas. Camila Pini abriu o placar em uma cobrança de falta precisa e surpreendente, mostrando visão e técnica. Depois, voltou a marcar, novamente aproveitando uma situação de bola parada, consolidando o domínio do Grêmio na partida.

Grêmio e Bahia no Brasileirão Feminino

Com o resultado, o Grêmio chega aos 10 pontos e ocupa a 12ª colocação, ainda fora da zona de classificação para a próxima fase, mas ganhando confiança na competição. Já o Bahia, mesmo com a derrota, permanece na quarta posição, com 15 pontos, mas perde a chance de se aproximar ainda mais dos líderes.

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Pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino, o Grêmio enfrenta o Corinthians no dia 1º de maio, às 17h30, no estádio Francisco Novelletto. Já o Bahia entra em campo no dia 2 de maio, às 16h, contra o Palmeiras, na Arena Fonte Nova.

RS - ESPORTES/BRASILEIRÃO FEMININO 2026 - Lance da partida Bahia x Grêmio Feminino, no Arena Cajueiro na data de 28/04/2026, válida pelo Brasileirão Feminino 2026. FOTO: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA
RS - ESPORTES/BRASILEIRÃO FEMININO 2026 - Lance da partida Bahia x Grêmio Feminino, no Arena Cajueiro na data de 28/04/2026, válida pelo Brasileirão Feminino 2026. FOTO: CAROLINE MOTTA/GRÊMIO FBPA

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