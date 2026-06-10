Arthur Elias detona arbitragem após derrota para os EUA: 'Nunca fui tão desrespeitado' Técnico da Seleção Brasileira disse que 'o que aconteceu com a arbitragem vai muito além do futebol e é sujo'

O técnico Arthur Elias fez duras críticas à arbitragem após a derrota do Brasil por 1 a 0 para os Estados Unidos, nesta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza. O comandante da Seleção Brasileira, que foi expulso durante a partida, afirmou que o amistoso foi influenciado pelas decisões da equipe de arbitragem desde o início e relatou ter se sentido desrespeitado durante todo o confronto.

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— São várias situações que são reflexo de uma xenofobia que a gente sofre. Isso vai vir para a Copa do Mundo. Eu garanto a vocês que é xenofobia, que a seleção brasileira foi desrespeitada muitas vezes e eu não estou falando isso agora, eu falo isso internamente, mas quem sabe, espero que a gente consiga trabalhar melhor nos bastidores, que vocês da imprensa divulguem, vão atrás disso, porque fica muito no masculino... Mas o que acontece com a seleção feminina, vocês não têm ideia — avaliou Elias.

Na entrevista coletiva, Arthur declarou que a condução da partida extrapolou os lances de jogo e apontou especialmente para a atuação da árbitra e de uma das assistentes.

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— Acho que o jogo foi condicionado o tempo inteiro pela arbitragem. Não foi só no segundo tempo. Não é normal o que aconteceu hoje. O que se passou embaixo foi, para mim, o jogo em que fui mais desrespeitado na minha vida por um trio de arbitragem, especialmente pela auxiliar que estava ali do meu lado e também pela árbitra. Não só eu fui desrespeitado como as jogadoras foram, a Seleção Brasileira foi desrespeitada — afirmou.

— A quarta árbitra brasileira não consegue se comunicar direito com as espanholas, que também não estão nem aí para ela. Foi nesse jogo, foi no jogo anterior, a Rejane me falou isso, que ela falava e as espanholas também não ligavam para ela. Era assim com a Débora hoje também. Acho que o jogo foi condicionado o tempo inteiro pela arbitragem. Não foi isso só no segundo tempo, não é normal o que aconteceu hoje que, obviamente, quem assistiu ao jogo lá de cima, na TV, não vê o que você passa embaixo — disse Arthur.

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Além de Paola Cebollada Lopez no comando do apito, a partida contou com Silvia Fernandez Perez e Rocío Puente Pino como assistentes, Deborah Cecilia Cruz Correia quarta árbitra, Eveliny Almeida inspetora, María Eugenia Gil Soriano comandou o VAR, auxiliada por Judit Romano García. Marta foi a primeira a ser pronunciar, em entrevista ao Sportv.

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Apesar das reclamações, Arthur fez questão de reconhecer o mérito da equipe norte-americana pelo resultado. O treinador destacou a dedicação das jogadoras brasileiras nos dois amistosos da Data Fifa e ressaltou que a derrota não diminui o desempenho da equipe diante de uma das principais seleções do mundo.

— Os Estados Unidos estão de parabéns pelo que fizeram e merecem a vitória. As jogadoras do Brasil honraram a nossa camisa como sempre. Enfrentamos adversários muito duros, ganhamos um jogo com mérito e perdemos outro com mérito delas. Esse é o futebol — disse.

Na sequência, o treinador voltou a criticar a arbitragem e afirmou que os acontecimentos da partida ultrapassaram os limites normais de uma disputa esportiva.

— Mas o que aconteceu com a arbitragem vai muito além do futebol e é sujo — completou.

O duelo terminou em clima de tensão, com expulsões de Arthur Elias, das brasileiras Tarciane, Bia Zaneratto, Ludmila e Kerolin, além de um integrante da comissão técnica da Seleção.

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