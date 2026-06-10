'Só posso falar sobre meu comportamento', diz técnica dos EUA após expulsão de Arthur Elias no Castelão Emma Hayes afirma estar satisfeita com sua própria conduta à beira de campo

A técnica da seleção dos Estados Unidos, Emma Hayes, evitou comentar diretamente as expulsões e as reclamações brasileiras contra a arbitragem após a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, nesta terça-feira, na Arena Castelão. Questionada sobre a confusão nos minutos finais da partida, a comandante norte-americana preferiu destacar seu comportamento à beira de campo.

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Hayes afirmou que vê como parte de seu trabalho o que chamou de "controle emocional".

— Meu trabalho é treinar minha equipe, controlar meus comportamentos e influenciar minhas jogadoras a terem controle emocional. Meu trabalho é respeitar os funcionários, permanecer na minha área técnica e ser um modelo para as atletas, mostrando os comportamentos que espero delas — declarou.

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Sem fazer referências diretas ao técnico Arthur Elias, expulso na partida, Hayes disse que só poderia avaliar a própria conduta. Os dois haviam trocado elogios públicos na última semana, com Arthur revelando ter votado na treinadora para o prêmio de melhor do mundo.

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A treinadora afirmou estar satisfeita com a maneira como se comportou durante o amistoso e elogiou o ambiente criado pelos torcedores brasileiros no Castelão.

— Só posso falar sobre o meu comportamento. Acho que meu comportamento foi bom. O ambiente foi fantástico, a torcida foi muito barulhenta, trouxe muita energia, e estou feliz com a forma como me comportei hoje — completou, durante entrevista coletiva.

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O duelo terminou em clima de tensão, com expulsões de atletas brasileiras e fortes protestos da comissão técnica e das jogadoras brasileiras em relação à arbitragem.

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Foto: Seleção dos EUA/Divulgação

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