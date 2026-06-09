Com arbitragem questionável, Brasil perde para os Estados Unidos e encerra Data Fifa com derrota no Castelão Arena Castelão registrou recorde de público no Nordeste, com mais de 55 mil torcedores

O Brasil foi derrotada pelos Estados Unidos por 1 a 0 na noite desta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, no último amistoso desta Data Fifa. O único gol da partida saiu aos 17 minutos do segundo tempo, quando Wilson finalizou de fora da área e contou com desvio de Isabela para vencer Lorena.

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O confronto foi equilibrado durante boa parte do primeiro tempo, com destaque para Lorena do lado brasileiro. As duas equipes encontraram dificuldades para criar oportunidades claras, mas as norte-americanas conseguiram chegar com mais perigo.

Foto: Vanderlene Terto/Zimel Press/Folhapress

Aos 28 minutos, o Brasil estava com a bola, Dudinha disputou com Sonnett e elas tiveram contato físico. A brasileira caiu e logo sentiu dor no joelho. Imediatamente, os médicos da Seleção Brasileira foram à campo e a jogadora deixou o gramado aos prantos.

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Na volta para a etapa final, os Estados Unidos aumentaram a pressão e passaram a ocupar mais o campo ofensivo. Aos nove minutos, Rose Lavelle desperdiçou uma grande oportunidade ao sair cara a cara com Lorena e finalizar para fora. Pouco depois, a equipe visitante abriu o placar. Wilson avançou pela intermediária e arriscou de longe. A bola desviou em Isabela no caminho e tirou qualquer chance de defesa da goleira brasileira.

Atrás no marcador, o Brasil tentou reagir com as entradas de Kerolin e Ludmila, buscando mais velocidade pelos lados do campo. A equipe de Arthur Elias passou a se lançar ao ataque, mas encontrou dificuldades diante da marcação norte-americana.

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Os Estados Unidos ainda estiveram próximos de ampliar aos 20 minutos: em rápido contra-ataque, Moultrie recebeu com espaço e acertou a trave, desperdiçando uma chance clara. O jogo terminou com Tarciane, Bia Zaneratto, Ludmilla e Kerolin e o técnico Arthur Elias expulsos, além de membro da comissão técnica. A arbitragem foi muito criticada pela comissão e atletas brasileiras.

O resultado encerra a série de dois amistosos entre as equipes nesta Data Fifa. No primeiro encontro, disputado no último sábado, o Brasil havia vencido por 2 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo.

➡️ Dudinha é substituída após sentir dores no joelho em amistoso entre Brasil e Estados Unidos

FICHA TÉCNICA - BRASIL X ESTADOS UNIDOS

Data: terça, 9 de junho de 2026 Horário: 21h30 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Público: 55.744 torcedores Renda: R$ 1.727,950,00 Gol: Wilson (EUA)

BRASIL: Lorena; Isabela, Isa Haas (Tarciane) e Mariza; Aline Gomes (Raíssa Bahia), Angelina (Duda Sampaio), Ary Borges e Gabi Portilho (Ludmilla); Dudinha (Bia Zaneratto), Gio (Kerolin) e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.

ESTADOS UNIDOS: Dickey; Patterson, Wesley, Yohannes (Hutton) e Lavelle (Moultrie); Heaps, Sonnet, Cooper e Sears; Fox (Rodman) e Wilson. Técnica: Emma Hayes.