Brasileirão Feminino Sub-20: resultados dos jogos de ida das quartas de final
Ferroviária e Internacional largam em vantagem, enquanto Flamengo e Fluminense empatam; Corinthians e São Paulo ficam no zero
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Ferroviária e Internacional fizeram valer os mandos de campo e construíram bons resultados nos jogos de ida do mata-mata do Brasileirão Feminino sub-20. Fluminense e Flamengo empataram, enquanto São Paulo e Corinthians ficaram no 0 a 0.
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Ferroviária 3 x 0 Botafogo
Na Fonte Luminosa, a Ferroviária venceu o Botafogo por 3 a 0 e construiu a maior vantagem da rodada. Lívia abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, Diana ampliou aos 45, e Emilly Mendes fechou o resultado aos 28 da etapa final.
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Fluminense 2 x 2 Flamengo
No Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias, Fluminense e Flamengo empataram por 2 a 2. Kaline marcou aos 27 minutos do primeiro tempo e Tainara fez aos 42 para o Fluminense. O Flamengo reagiu com gols de Anna Luiza, aos 34, e Brendha, aos 36, ambos ainda na primeira etapa.
Internacional 2 x 1 Palmeiras
O Internacional venceu o Palmeiras por 2 a 1 no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre. Alves abriu o placar aos 33 minutos do segundo tempo para o Palmeiras, mas o Internacional virou com gols de Gi Mazzotti, aos 37, e Alice, aos 44 da etapa final.
Corinthians 0 x 0 São Paulo
No Parque São Jorge, Corinthians e São Paulo empataram sem gols. O confronto ficou aberto para o jogo de volta.
Próximos jogos
Os confrontos de volta serão disputados no dia 30 de abril. O Botafogo recebe a Ferroviária no Estádio Nilton Santos, às 20h. Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar às 15h, na Gávea. No mesmo horário, o Palmeiras encara o Internacional na Arena Barueri. Já São Paulo e Corinthians duelam em Santana de Parnaíba, também às 15h.
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