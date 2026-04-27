Ferroviária e Internacional fizeram valer os mandos de campo e construíram bons resultados nos jogos de ida do mata-mata do Brasileirão Feminino sub-20. Fluminense e Flamengo empataram, enquanto São Paulo e Corinthians ficaram no 0 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ferroviária 3 x 0 Botafogo

Na Fonte Luminosa, a Ferroviária venceu o Botafogo por 3 a 0 e construiu a maior vantagem da rodada. Lívia abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, Diana ampliou aos 45, e Emilly Mendes fechou o resultado aos 28 da etapa final.

+ Aposte em jogos do Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Ferroviária x Botafogo-RJ - Brasileirão Feminino Sub-20 | Quartas de final (Ida) - 25.04.2026<br>FOTO: Pedro Alves | Ferroviária

Fluminense 2 x 2 Flamengo

No Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias, Fluminense e Flamengo empataram por 2 a 2. Kaline marcou aos 27 minutos do primeiro tempo e Tainara fez aos 42 para o Fluminense. O Flamengo reagiu com gols de Anna Luiza, aos 34, e Brendha, aos 36, ambos ainda na primeira etapa.

FlamengoxFluminense_CampeonatoBRasileiro-U20F_ValeDasLaranjeiras_26-04-2026_Foto:PaulaReis/Flamengo

Internacional 2 x 1 Palmeiras

O Internacional venceu o Palmeiras por 2 a 1 no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre. Alves abriu o placar aos 33 minutos do segundo tempo para o Palmeiras, mas o Internacional virou com gols de Gi Mazzotti, aos 37, e Alice, aos 44 da etapa final.

continua após a publicidade

Inter vence Palmeiras no jogo de ida do Brasileirão Feminino sub-20. (Foto: Lara Vantzen / Sport Club Internacional)

Corinthians 0 x 0 São Paulo

No Parque São Jorge, Corinthians e São Paulo empataram sem gols. O confronto ficou aberto para o jogo de volta.

Próximos jogos

Os confrontos de volta serão disputados no dia 30 de abril. O Botafogo recebe a Ferroviária no Estádio Nilton Santos, às 20h. Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar às 15h, na Gávea. No mesmo horário, o Palmeiras encara o Internacional na Arena Barueri. Já São Paulo e Corinthians duelam em Santana de Parnaíba, também às 15h.