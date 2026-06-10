Colômbia conquista Liga das Nações e assegura vaga na Copa do Mundo Feminina Ana Guzmán, do Palmeiras, brilhou em final que terminou 4 a 3 para as colombianas

A Colômbia fez história na noite desta terça-feira ao conquistar o título da primeira edição da Liga das Nações Feminina da Conmebol. Jogando no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a seleção colombiana venceu o Paraguai por 4 a 3 em uma partida emocionante e levantou a taça inédita da competição.

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As colombianas já haviam garantido a classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, mas coroaram a campanha com o primeiro título do torneio continental. O duelo foi marcado por reviravoltas e sete gols.

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O Paraguai abriu o placar logo aos quatro minutos, com Dulce Martínez. A resposta colombiana veio rapidamente, com Ana Guzmán empatando aos sete. As paraguaias voltaram a ficar na frente aos nove minutos, quando Claudia Martínez marcou o segundo gol das anfitriãs.

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Mesmo controlando a posse de bola durante boa parte do confronto, a Colômbia encontrou dificuldades para transformar o domínio em vantagem no placar. O empate veio apenas aos 44 minutos, com Marcela Restrepo. No entanto, antes do intervalo, Lice Chamorro recolocou o Paraguai em vantagem.

Na etapa final, a equipe comandada por Angelo Marsiglia voltou a pressionar e chegou ao empate aos 15 minutos, quando Linda Caicedo balançou as redes e fez 3 a 3. Quando o empate parecia definido, Ana María Guzmán apareceu novamente. Aos 44 minutos do segundo tempo, a atacante marcou o gol da vitória e garantiu o título histórico para as cafeteras.

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Além da conquista inédita, a Colômbia encerrou a competição reafirmando sua força no cenário sul-americano. A campanha também colocou a equipe entre as seleções já classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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