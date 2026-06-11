Atacante do Flamengo, Cristiane estreia como na Globo em cobertura da Copa do Mundo Jogadora apareceu em TV aberta ao lado de Everaldo Marques e Denílson

A atacante Cristiane estreou na TV Globo nesta quinta-feira como comentarista da Copa do Mundo masculina de 2026. Ela apareceu pela primeira vez na programação da emissora ao lado de Everaldo Marques e Denílson nesta tarde.

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A presença de Cristiane na equipe de transmissão da Globo não é novidade. Maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos entre homens e mulheres, a atacante já acumula experiência como comentarista em grandes eventos esportivos. A jogadora participou da cobertura da Copa do Mundo de 2022 no SporTV, esteve na equipe das Olimpíadas de Tóquio e voltou a atuar como comentarista durante os Jogos de Paris 2024 e a Copa do Mundo Feminina de 2023.

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Jogadoras e ex-jogadoras na imprensa esportiva

A atacante, inclusive, não será a única atleta de futebol feminino em atividade na cobertura da Globo. A lateral Tamires, do Corinthians e da Seleção Brasileira, participará da Central da Copa ao lado de Tadeu Schmidt e Fábio Porchat.

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O caminho para a imprensa tem sido cada vez mais comum entre atletas e ex-atletas. A Globo tem Alline Calandrini (ex-Corinthians, Santos e Seleção) em seu quadro, e já teve Formiga na Copa do Mundo de 2022. Já a Cazé TV conta com Juliana Cabral (ex-capitã da Seleção e zagueira) e Cacau (atacante do Fluminense), e o Canal GOAT com Fran Alberto, ex-meia, como comentarista.

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Cristiane comemora gol pelo Flamengo. (Foto: Paula Reis/Flamengo)

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