Nas primeiras sete rodadas do Brasileirão Feminino 2026, quatro mudanças de comando já foram registradas, dentro de um cenário pode significar tanto um ajuste pontual como uma mudança de rota.

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Até aqui, elas contemplaram desde equipes de ponta até clubes que brigam contra a parte inferior da tabela: Corinthians, Grêmio, Vitória e Santos. O Lance! analisou caso a caso e traz os efeitos das trocas até o momento.

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2ª rodada: queda de Lucas Piccinato no Corinthians

A primeira mudança significativa aconteceu logo na segunda rodada, após o empate por 2 a 2 entre Corinthians e Fluminense, na Neo Química Arena. Lucas Piccinato, então treinador das Brabas, foi demitido com 101 jogos (71 vitórias, 20 empates e 10 derrotas, com 77% de aproveitamento).

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Desde a chegada de Emily Lima, o Corinthians acumula seis vitórias e duas derrotas, sem empates. A equipe lidera o Brasileiro com 19 pontos.

Emily Lima comanda treino do Corinthians. (Agência Corinthians)

3ª rodada: Grêmio muda rota após início irregular

Na sequência, a terceira rodada marcou a saída de Cyro Leães do comando do Grêmio. O treinador, que havia assumido em junho de 2025 e conquistado o Campeonato Gaúcho no mesmo ano, não resistiu ao início ruim no Brasileirão. Foram três derrotas consecutivas que pesaram na decisão da diretoria.

Jéssica de Lima assumiu a equipe, com a missão de reorganizar o time ainda no começo da competição. Até aqui, são quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota sob comando da treinadora.

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Jéssica de Lima, treinadora, e Andréia Rosa, auxiliar técnica, à beira de campo em Grêmio x Vitória. (Caroline Motta / Grêmio FBPA)

6ª rodada: Vitória tenta reagir após sequência negativa

A pressão por resultados também atingiu o Vitória, que optou por mudança no comando após um início de campanha preocupante. Com apenas um ponto nas seis primeiras rodadas, a equipe baiana ocupava a lanterna e acumulava cinco derrotas e um empate. Marcos Carvalho deixou o cargo, e Anderson Magalhães, técnico do sub-20, assumiu de forma interina.

Com Anderson, a equipe vem de duas derrotas, por 3 a 0 para o Grêmio e 3 a 1 para o Flamengo.

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7ª rodada: Santos troca comando após empate

Mais recentemente, na sétima rodada, foi a vez do Santos promover mudança. Após empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, o clube optou pela saída do treinador Caio Couto e anunciou a chegada de Marcelo Frigerio. A decisão veio em meio a oscilações de desempenho e à busca por maior regularidade na competição.

Marcelo Frigerio ainda não estreou pelas Sereias, que empataram com o Palmeiras com o interino Bruno Barbosa à frente do time.

Linha do tempo das trocas até aqui

2ª rodada: sai Lucas Piccinato (Corinthians), entra Emily Lima

sai Lucas Piccinato (Corinthians), entra Emily Lima 3ª rodada: sai Cyro Leães (Grêmio), entra Jéssica de Lima

sai Cyro Leães (Grêmio), entra Jéssica de Lima 6ª rodada: sai Marcos Carvalho (Vitória), entra Anderson Magalhães (interino)

sai Marcos Carvalho (Vitória), entra Anderson Magalhães (interino) 7ª rodada: sai Caio Couto (Santos), entra Marcelo Frigerio

O outro lado: trabalhos mais longevos do Brasileirão Feminino