Brasileirão Feminino tem quatro trocas de treinadores nas sete primeiras rodadas
Lance! lista trocas no comando técnico e números com novos treinadores
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Nas primeiras sete rodadas do Brasileirão Feminino 2026, quatro mudanças de comando já foram registradas, dentro de um cenário pode significar tanto um ajuste pontual como uma mudança de rota.
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Até aqui, elas contemplaram desde equipes de ponta até clubes que brigam contra a parte inferior da tabela: Corinthians, Grêmio, Vitória e Santos. O Lance! analisou caso a caso e traz os efeitos das trocas até o momento.
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2ª rodada: queda de Lucas Piccinato no Corinthians
A primeira mudança significativa aconteceu logo na segunda rodada, após o empate por 2 a 2 entre Corinthians e Fluminense, na Neo Química Arena. Lucas Piccinato, então treinador das Brabas, foi demitido com 101 jogos (71 vitórias, 20 empates e 10 derrotas, com 77% de aproveitamento).
Desde a chegada de Emily Lima, o Corinthians acumula seis vitórias e duas derrotas, sem empates. A equipe lidera o Brasileiro com 19 pontos.
3ª rodada: Grêmio muda rota após início irregular
Na sequência, a terceira rodada marcou a saída de Cyro Leães do comando do Grêmio. O treinador, que havia assumido em junho de 2025 e conquistado o Campeonato Gaúcho no mesmo ano, não resistiu ao início ruim no Brasileirão. Foram três derrotas consecutivas que pesaram na decisão da diretoria.
Jéssica de Lima assumiu a equipe, com a missão de reorganizar o time ainda no começo da competição. Até aqui, são quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota sob comando da treinadora.
6ª rodada: Vitória tenta reagir após sequência negativa
A pressão por resultados também atingiu o Vitória, que optou por mudança no comando após um início de campanha preocupante. Com apenas um ponto nas seis primeiras rodadas, a equipe baiana ocupava a lanterna e acumulava cinco derrotas e um empate. Marcos Carvalho deixou o cargo, e Anderson Magalhães, técnico do sub-20, assumiu de forma interina.
Com Anderson, a equipe vem de duas derrotas, por 3 a 0 para o Grêmio e 3 a 1 para o Flamengo.
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7ª rodada: Santos troca comando após empate
Mais recentemente, na sétima rodada, foi a vez do Santos promover mudança. Após empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, o clube optou pela saída do treinador Caio Couto e anunciou a chegada de Marcelo Frigerio. A decisão veio em meio a oscilações de desempenho e à busca por maior regularidade na competição.
Marcelo Frigerio ainda não estreou pelas Sereias, que empataram com o Palmeiras com o interino Bruno Barbosa à frente do time.
Linha do tempo das trocas até aqui
- 2ª rodada: sai Lucas Piccinato (Corinthians), entra Emily Lima
- 3ª rodada: sai Cyro Leães (Grêmio), entra Jéssica de Lima
- 6ª rodada: sai Marcos Carvalho (Vitória), entra Anderson Magalhães (interino)
- 7ª rodada: sai Caio Couto (Santos), entra Marcelo Frigerio
O outro lado: trabalhos mais longevos do Brasileirão Feminino
|Treinador
|Clube
|Quando assumiu
Luciano Brandalise
Juventude
Março de 2022
Jorge Victor
América-MG
Setembro de 2022
Thiago Viana
São Paulo
Dezembro de 2022
Felipe Freitas
Bahia
Setembro de 2023
Humberto Simão
RB Bragantino
Setembro de 2023
Jonas Urias
Cruzeiro
Outubro de 2023
Léo Goulart
Botafogo
Março de 2024
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