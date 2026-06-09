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Time feminino do Ceará acompanha jogo da Seleção Brasileira no Castelão: 'Momento especial'

Arena Castelão recebeu duelo entre Brasil e Estados Unidos

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
09/06/2026 22:59
Atualizado há 0 minutos
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Delegação do Ceará na Arena Castelão para o jogo da Seleção Feminina. (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)
Delegação do Ceará na Arena Castelão para o jogo da Seleção Feminina. (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)

Jogadoras e comissão técnica do Ceará Sporting Club estiveram na Arena Castelão nesta terça-feira (9) prestigiando a Seleção Brasileira Feminina. O convite foi feito pela Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte).

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    • – É um momento muito especial para nossas atletas, principalmente para um clube como o Ceará, que conta com jogadoras mais jovens em seu elenco. Estamos próximos de sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027, e viver essa atmosfera no Castelão é gratificante. É uma oportunidade enriquecedora para nós, que fazemos parte do staff, e também para as atletas. Só temos a agradecer à Sesporte pelo convite – disse Clara Ferreira, coordenadora técnica da equipe feminina do Ceará.

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    ➡️ Dudinha é substituída após sentir dores no joelho em amistoso entre Brasil e Estados Unidos

    Segundo divulgado pelo clube, convite teve como objetivo proporcionar uma experiência imersiva aos profissionais que compõem o futebol feminino alvinegro, com a oportunidade de acompanhar de perto algumas das principais atletas do mundo. Ao todo, mais de 30 pessoas, entre jogadoras, integrantes da comissão técnica e membros do staff, estiveram na Arena Castelão prestigiando o confronto.

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    O Ceará disputa a Série A2 do Brasileirão Feminino, a segunda divisão do futebol feminino, ocupa a 12ª colocação, com 10 pontos. As Alvinegras voltam a campo no dia 12 de julho, diante do Instituto 3B/AM, em confronto atrasado da 9ª rodada.

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    Delegação do Ceará na Arena Castelão para o jogo da Seleção Feminina. (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)
    Delegação do Ceará na Arena Castelão para o jogo da Seleção Feminina. (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)
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