Espanha, França e Dinamarca se classificam para a Copa do Mundo Feminina; Inglaterra vai aos playoffs Alemanha foi a primeira a garantir vaga para o Mundial

A Europa já conhece quatro das seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e também o caminho que definirá as últimas vagas do continente. Atual campeã mundial, a Espanha garantiu presença no torneio ao lado de França e Dinamarca, que confirmaram a classificação direta nas Eliminatórias Europeias. A Alemanha, por sua vez, já havia assegurado a vaga anteriormente e também estará no Mundial.

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Entre as equipes que não garantiram vaga direta está a Inglaterra, atual campeã da Eurocopa Feminina e vice-campeã mundial em 2023, que precisará disputar os playoffs para buscar um lugar no Mundial - ao todo, serão sete, mais uma via repescagem.

A presença da Inglaterra nos playoffs chama atenção também pelo impacto que pode ter no calendário internacional. O duelo contra o Brasil na edição da Finalíssima Feminina, em outubro deste ano, se tornaria inviável. O torneio reúne tradicionalmente as campeãs da Copa América e da Eurocopa, títulos atualmente pertencentes a Brasil e Inglaterra, respectivamente. Para que o confronto ocorra, no entanto, ambas as seleções precisam ter disponibilidade e definir, em consenso, data e local.

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Copa do Mundo Feminina - veja todas as seleções classificadas:

Brasil Austrália Coreia do Sul China Japão Nova Zelândia Filipinas Coreia do Norte Alemanha Argentina Colômbia Espanha Dinamarca França

Como vai funcionar a respecagem europeia

Na Fase A da repescagem, Itália, Suécia, Irlanda, Holanda, Inglaterra, Islândia, Noruega e Áustria enfrentarão, respectivamente, Lituânia, Kosovo, Hungria, Grécia, Romênia, Belarus, Croácia e Cazaquistão. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta durante o mês de outubro.

Já a Fase B reunirá Sérvia, Polônia, Ucrânia, Eslovênia, Gales, Suíça, Portugal e Escócia de um lado da chave. As adversárias serão República Checa, Albânia, Turquia, Irlanda do Norte, Finlândia, Eslováquia, Bélgica e Israel. Assim como na outra chave, os confrontos acontecerão em ida e volta em outubro.

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Os vencedores das duas fases avançarão para a etapa decisiva da repescagem. Em dezembro, os classificados da Fase A enfrentarão os vencedores da Fase B em oito novos confrontos de ida e volta.

Ao final da disputa, sete das oito seleções vencedoras garantirão vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. A oitava colocada seguirá para o playoff intercontinental, última oportunidade de classificação ao torneio.

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