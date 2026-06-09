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Espanha, França e Dinamarca se classificam para a Copa do Mundo Feminina; Inglaterra vai aos playoffs

Alemanha foi a primeira a garantir vaga para o Mundial

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
09/06/2026 19:05
Atualizado há 1 minutos
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Espanha está classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Espanha está classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A Europa já conhece quatro das seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e também o caminho que definirá as últimas vagas do continente. Atual campeã mundial, a Espanha garantiu presença no torneio ao lado de França e Dinamarca, que confirmaram a classificação direta nas Eliminatórias Europeias. A Alemanha, por sua vez, já havia assegurado a vaga anteriormente e também estará no Mundial.

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  • Gisela Robledo comemora gol que garantiu a Colômbia na Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Reprodução/Fifa)

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    • Entre as equipes que não garantiram vaga direta está a Inglaterra, atual campeã da Eurocopa Feminina e vice-campeã mundial em 2023, que precisará disputar os playoffs para buscar um lugar no Mundial - ao todo, serão sete, mais uma via repescagem.

    A presença da Inglaterra nos playoffs chama atenção também pelo impacto que pode ter no calendário internacional. O duelo contra o Brasil na edição da Finalíssima Feminina, em outubro deste ano, se tornaria inviável. O torneio reúne tradicionalmente as campeãs da Copa América e da Eurocopa, títulos atualmente pertencentes a Brasil e Inglaterra, respectivamente. Para que o confronto ocorra, no entanto, ambas as seleções precisam ter disponibilidade e definir, em consenso, data e local.

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    Copa do Mundo Feminina - veja todas as seleções classificadas:

    1. Brasil
    2. Austrália
    3. Coreia do Sul
    4. China
    5. Japão
    6. Nova Zelândia
    7. Filipinas
    8. Coreia do Norte
    9. Alemanha
    10. Argentina
    11. Colômbia
    12. Espanha
    13. Dinamarca
    14. França

    Como vai funcionar a respecagem europeia

    Na Fase A da repescagem, Itália, Suécia, Irlanda, Holanda, Inglaterra, Islândia, Noruega e Áustria enfrentarão, respectivamente, Lituânia, Kosovo, Hungria, Grécia, Romênia, Belarus, Croácia e Cazaquistão. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta durante o mês de outubro.

    Já a Fase B reunirá Sérvia, Polônia, Ucrânia, Eslovênia, Gales, Suíça, Portugal e Escócia de um lado da chave. As adversárias serão República Checa, Albânia, Turquia, Irlanda do Norte, Finlândia, Eslováquia, Bélgica e Israel. Assim como na outra chave, os confrontos acontecerão em ida e volta em outubro.

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    Os vencedores das duas fases avançarão para a etapa decisiva da repescagem. Em dezembro, os classificados da Fase A enfrentarão os vencedores da Fase B em oito novos confrontos de ida e volta.

    Ao final da disputa, sete das oito seleções vencedoras garantirão vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. A oitava colocada seguirá para o playoff intercontinental, última oportunidade de classificação ao torneio.

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