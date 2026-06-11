Com técnico brasileiro, Venezuela se classifica para repescagem e luta por vaga inédita na Copa do Mundo Feminina Comandada pelo brasileiro Ricardo Belli, a Venezuela terminou em terceiro lugar e, ao lado do Equador, segue na briga para estar no Mundial

A Venezuela encerrou a Liga das Nações Feminina da Conmebol com uma campanha histórica e garantiu vaga no Torneio de Repescagem para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. A equipe comandada pelo brasileiro Ricardo Belli terminou a competição na terceira colocação, atrás apenas de Colômbia e Argentina, e avançou para a repescagem ao lado do Equador, quarto colocado.

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As duas seleções seguem na disputa pelas últimas vagas sul-americanas para o Mundial. O Brasil, por ser país-sede, além de Colômbia e Argentina, classificadas via Liga das Nações, têm presença garantida na competição.

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Como foi a campanha da Venezuela

A classificação foi confirmada na rodada final após o empate por 1 a 1 com o Uruguai, fora de casa, no tradicional Estádio Centenário, em Montevidéu. Depois de sair atrás no placar, a Venezuela buscou a igualdade com sua principal estrela, Deyna Castellanos, em um resultado que se mostrou decisivo para garantir a vaga na repescagem mundial.

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A equipe marcou 19 vezes e terminou com saldo positivo de 13, o mesmo da Argentina e superior ao das campeãs colombianas. A equipe conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Day Rodríguez (Corinthians) e Kika Moreno (Grêmio), entre outras jogadoras.

Agora, a Venezuela aguarda a disputa do Torneio de Repescagem da Fifa, previsto para novembro e dezembro deste ano, quando entrará em campo por uma vaga inédita na Copa do Mundo Feminina de 2027.

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