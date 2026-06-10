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Fortaleza bate recorde de público do futebol feminino no Nordeste com Brasil x EUA

55.744 pessoas acompanharam a vitória dos Estados Unidos por 1 a 0

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
10/06/2026 01:45
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Mosaico dos torcedores para a Seleção Brasileira Feminina. (TV Globo/Reprodução)
Mosaico dos torcedores para a Seleção Brasileira Feminina. (TV Globo/Reprodução)

A partida entre Brasil e Estados Unidos, disputada nesta terça-feira, entrou para a história do futebol feminino no Nordeste. A Arena Castelão, em Fortaleza (CE), recebeu 55.744 torcedores, estabelecendo um novo recorde de público da modalidade na região e superando com ampla margem a marca anterior.

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    • O antigo recorde havia sido registrado em junho de 2024, quando 33.272 pessoas acompanharam a vitória da Seleção Brasileira por 4 a 0 sobre a Jamaica, na Arena Pernambuco, em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris. Dias depois, outras 31.547 pessoas estiveram presentes na Arena Fonte Nova, em Salvador, para mais um triunfo brasileiro diante das jamaicanas.

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    A presença de mais de 55 mil torcedores em Fortaleza reforça o crescimento do interesse pelo futebol feminino no país e a força da Seleção Brasileira como atração de público. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para as norte-americanas, com gol contra, a torcida cearense protagonizou uma noite histórica, direito a mosaico, execução do Hino Nacional à capela e apoio às atletas. Vale destacar que a capital cearense está na disputa para sediar a Copa do Mundo Feminina, que será no Brasil em 2027.

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    Além do recorde regional, o público do Castelão figura entre os maiores já registrados em partidas da Seleção Feminina no Brasil. A renda da partida foi de R$ 1.727.950,00.

    — Agradecer a torcida, que apoiou a gente o tempo todo, a gente sempre vai dar nosso melhor, infelizmente a gente foi muito atrapalhada hoje para conseguir o resultado... Mas a gente vai trabalhar para que isso não aconteça novamente e, de verdade, agradecer demais a torcida que foi perfeito o que eles fizeram aqui, bateram recorde, apoiaram o tempo todo, então muito obrigada a todo mundo de Fortaleza — disse Angelina, capitã da Seleção Brasileira, em entrevista pós-jogo ao Sportv.

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    — O recorde de público para o amistoso em Fortaleza, com mais de 40 mil ingressos garantidos ainda antes da partida, reforça que o futebol feminino vive um momento de consolidação sem precedentes em audiência, engajamento e relevância de mercado no Brasil. Esse marco é resultado de um trabalho consistente desenvolvido em várias frentes e que visa aproximar a Seleção Brasileira Feminina dos torcedores, fortalecendo a conexão do público com a categoria em todos os cantos do país — analisa Mônica Esperidião, CSO da FSports, agência que detém os direitos de comercialização do futebol feminino da CBF no ciclo 2025–2029.

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    Delegação do Ceará na Arena Castelão para o jogo da Seleção Feminina. (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)
    Delegação do Ceará Sporting Club também acompanhou partida na arquibancada da Arena Castelão. (Foto: Gabriel Silva / Ceará SC)

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