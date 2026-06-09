Brasil e Estados Unidos escalados para amistoso no Castelão; veja titulares
Bola rola às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
O Brasil está definido para encarar os Estados Unidos nesta terça-feira (9), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto marca o encerramento da Data Fifa para as duas seleções e terá transmissão da TV Globo, da GE TV e do Sportv.
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Arthur Elias definiu a equipe com Lorena no gol, Isabela, Isa Haas e Mariza no setor defensivo; Angelina, Ary Borges e Gabi Portilho no meio campo; Dudinha, Aline Gomes, Gio e Tainá Maranhão no ataque. Lelê está no banco de reservas, mas não deve entrar em campo após sentir dores no último jogo. Marta está à disposição.
Já Emma Hayes escalou os Estados Unidos com Dickey; Patterson, Wesley, Yohannes e Lavelle; Heaps, Sonnet, Cooper e Sears; Fox e Wilson.
No primeiro duelo da série, disputado no último sábado, na Neo Química Arena, a equipe comandada por Arthur Elias venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Amanda Gutierres e Bia Zaneratto. O resultado deu início à uma sequência de dois triunfos brasileiros sobre as norte-americanas e aumentou a expectativa para o reencontro no Ceará, que deve registrar recorde de público da Seleção Feminina no Nordeste, com mais de 45 mil torcedores.
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ONDE ASSISTIR BRASIL X ESTADOS UNIDOS
- Data: terça-feira, 9 de junho de 2026
- Horário: 21h30
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Onde assistir: TV Globo, GE TV e Sportv
ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
BRASIL: Lorena; Isabela, Isa Haas e Mariza; Raíssa Bahia, Angelina, Ary Borges e Gabi Portilho; Dudinha, Gio e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.
ESTADOS UNIDOS: Dickey; Patterson, Wesley, Yohannes e Lavelle; Heaps, Sonnet, Cooper e Sears; Fox e Wilson. Técnica: Emma Hayes.
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