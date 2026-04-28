O Ministério do Esporte abriu uma consulta pública para definir o legado da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. A iniciativa, realizada por meio da plataforma Brasil Participativo, convida a população a sugerir prioridades e propostas que possam gerar impactos duradouros a partir do torneio, e pode ser acessada no link: https://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/copa-feminina-2027.

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A ideia do governo é ir além do evento esportivo e estruturar um plano que contemple avanços sociais, econômicos e esportivos. Segundo o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, a proposta é transformar a competição em um marco também fora de campo, com foco na ampliação de oportunidades e na promoção da igualdade de gênero.

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A consulta pública permite a participação individual, com o envio de sugestões diretamente na plataforma, e também coletiva, por meio da organização de encontros presenciais ou on-line. A proposta é reunir grupos, especialmente de mulheres, para debater ideias e indicar prioridades para o futuro da modalidade.

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As contribuições recebidas serão utilizadas na elaboração do Plano Nacional do Legado Social e Esportivo da Copa do Mundo Feminina de 2027, que deve orientar as ações do governo antes, durante e após a competição.

Brasil recebe primeira Copa do Mundo Feminina na América do Sul

Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina será realizada na América do Sul. Com isso, o governo federal busca aproveitar a visibilidade do torneio para fortalecer o futebol feminino no país, aumentar investimentos, incentivar a participação de meninas e mulheres no esporte e ampliar a formação de profissionais, como treinadoras e gestoras.

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Entre os pontos em discussão estão ainda políticas públicas voltadas às mulheres, ações de combate à violência e ao assédio no ambiente esportivo e o estímulo ao desenvolvimento econômico e turístico das cidades-sede.

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