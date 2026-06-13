Goleira do Corinthians, Nicole Ramos conclui faculdade de Educação Física Atleta celebrou a formatura em Licenciatura e também concluirá o Bacharelado no fim do ano

Nem só de treinos, jogos e viagens vive uma atleta profissional. A goleira Nicole Ramos, do Corinthians, celebrou nesta semana a conclusão de mais uma importante etapa fora dos gramados: a formatura em Licenciatura em Educação Física pela UNIDAVI, instituição localizada em Rio do Sul (SC).

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Nas redes sociais, a arqueira compartilhou registros da cerimônia e destacou os desafios de conciliar a rotina no futebol de alto rendimento com os compromissos acadêmicos ao longo dos últimos anos.

— Foi um período bastante intenso, mas muito gratificante. Conciliar os estudos com a rotina de treinamentos, concentrações e viagens exigiu muita dedicação e organização. Busquei essa formação pensando no meu futuro, no pós-carreira, e em estar preparada para as oportunidades que surgirem — disse ela.

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A goleira também revelou que sua trajetória universitária ainda não terminou. Além da licenciatura recém-concluída, ela segue cursando o Bacharelado em Educação Física, cuja conclusão está prevista para o fim deste ano.

— Hoje tenho a alegria de concluir a Licenciatura em Educação Física pela Unidavi e, no final do ano, concluo também o Bacharelado, completando minha formação na área — destacou.

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Goleira Nicole, do Corinthians, vive grande fase. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Em publicação comemorativa, a atleta agradeceu o apoio recebido durante a graduação, especialmente da família e dos professores que acompanharam sua caminhada acadêmica.

— Hoje encerro um ciclo que exigiu dedicação, disciplina e persistência. Sou grata à Unidavi por fazer parte dessa trajetória, aos meus pais pelo apoio incondicional e por sempre acreditarem em mim, e ao professor Júlio, que não mediu esforços para me auxiliar ao longo de todo esse processo — escreveu, nas redes sociais.

Natural de Taió (SC), Nicole Ramos já defendeu Santos, Fluminense e Atlético-MG antes de chegar ao Corinthians, onde conquistou títulos nacionais e continentais. Aos 26 anos, ela é peça constante no time de Emily Lima, revezando a titularidade com a goleira Lelê.

A conquista reforça uma tendência cada vez mais comum no futebol feminino: atletas que conciliam a carreira esportiva com a formação acadêmica, buscando ampliar as possibilidades profissionais no pós-carreira.

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