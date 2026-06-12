Campeonato Mineiro Feminino inicia em setembro com sete times
Final será em jogo único no dia 28 de novembro
A Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu o regulamento, as datas e os participantes do Campeonato Mineiro Feminino de 2026. A competição estadual será disputada entre os dias 5 de setembro e 28 de novembro e contará com sete clubes na disputa pelo título: Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Itabirito, Democrata-GV, Araguari e Venda Nova.
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Formato e datas do Campeonato Mineiro Feminino
O formato do torneio foi aprovado em Conselho Técnico realizado na sede da entidade nesta semana. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único, entre 5 de setembro e 17 de outubro. Como o campeonato terá um número ímpar de participantes, um time folgará em cada rodada.
Ao fim da fase classificatória, os quatro melhores colocados avançam às semifinais. Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, nos dias 7 e 14 de novembro, com cruzamentos entre o primeiro e o quarto colocados, além do duelo entre segundo e terceiro. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga será nas cobranças de pênaltis.
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A decisão está marcada para o dia 28 de novembro e será realizada em partida única, com mando da FMF. Se houver igualdade no tempo regulamentar, o campeão será conhecido após a disputa por pênaltis.
Todos os jogos do Campeonato Mineiro Feminino de 2026 terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da FMF no YouTube.
Datas do Campeonato Mineiro Feminino 2026
- Primeira fase: 5 de setembro a 17 de outubro
- Semifinais: 7 e 14 de novembro
- Final: 28 de novembro
Participantes
- Atlético
- América
- Cruzeiro
- Itabirito
- Democrata-GV
- Araguari
- Venda Nova
Delatorre comemora gol pelo Itabirito na Série A2 Feminina. (Foto: Léo Rodrigues/Itabirito)