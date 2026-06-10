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Entre vitórias, polêmicas e recordes de público: o que fica para o Brasil após a Data Fifa

Seleção vence um jogo, perde outro, e mobiliza mais de 87 mil torcedores

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
10/06/2026 11:04
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O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
O Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado (6), na Neo Química Arena. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A Data Fifa de junho deixou sinais importantes para a Seleção Brasileira a pouco mais de um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027. Em dois amistosos contra os Estados Unidos, o Brasil mostrou evolução competitiva, confirmou sua posição como seleção de elite e ainda mobilizou um público de quase 90 mil torcedores nos jogos em Itaquera e no Castelão.

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    RESPOSTA IMEDIATA

    O saldo em campo foi equilibrado: vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena e derrota por 1 a 0 na Arena Castelão. No primeiro duelo, o Brasil saiu atrás do placar e reagiu com personalidade, intensidade e coragem para buscar a virada diante de uma das seleções mais fortes do mundo. O que chamou atenção foi a naturalidade com que a reação aconteceu. Um feito que normalmente seria tratado como algo extraordinário pareceu quase simples para uma equipe que não se intimidou diante das norte-americanas.

    CLIMA TENSO

    No segundo encontro, em Fortaleza, o jogo teve menos futebol e mais tensão. As discussões com a arbitragem tomaram conta da partida, especialmente na reta final, gerando reclamações constantes da comissão técnica e das jogadoras brasileiras. O clima pesado acabou prejudicando o espetáculo e, em alguns momentos, pareceu desanimar parte do público presente no Castelão, com torcedores deixando as arquibancadas antes mesmo do apito final.

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    SEGURANÇA NO GOL

    Ainda assim, a Data Fifa deixou pontos positivos e um dos principais deles está no gol. Se Lelê foi um dos destaques da vitória em São Paulo, Lorena brilhou em Fortaleza com intervenções decisivas. A disputa pela titularidade ganha novos capítulos e oferece a Arthur Elias uma dor de cabeça das mais agradáveis em uma posição que exige confiança e regularidade.

    Lorena, goleira do Kansas City, disputa a Copa América pela Seleção Brasileira. (Foto: Cláudia, goleira da Seleção, durante Brasil e Colômbia. (Foto: Lívia Villas Boas/Divulgação)
    Lorena, goleira do Kansas City, disputa a Copa América pela Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas/Divulgação)

    RECORDE NO NORDESTE

    Nas arquibancadas, a Seleção também deu demonstrações de força: somando os públicos da Neo Química Arena e da Arena Castelão, 87.080 torcedores acompanharam os dois amistosos. Os números reforçam um movimento que vem crescendo nos últimos anos e ganha ainda mais relevância às vésperas da Copa do Mundo que será disputada em solo brasileiro.

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    EXPULSÕES

    As baixas ficam por conta das expulsões registradas no segundo jogo. Arthur Elias, Tarciane, Bia Zaneratto, Ludmila e Kerolin terminaram a noite mais cedo. Embora amistosos não tenham o peso de uma competição oficial, o episódio serviu como um alerta sobre o nível de pressão e enfrentamento que a Seleção encontrará em torneios de grande porte.

    (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF/Folhapress)
    (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF/Folhapress)

    GRANDE TESTE

    Olhando para o panorama de 2026, a evolução brasileira também fica evidente. Na primeira Data Fifa do ano, contra Venezuela, México e Costa Rica, a equipe apresentou dificuldades diante de seleções tecnicamente inferiores. Na segunda janela, durante a Fifa Series, mostrou superioridade diante de Zâmbia, Coreia do Sul e Canadá. Agora, no teste mais exigente da temporada, enfrentou os Estados Unidos de igual para igual, venceu um dos confrontos.

    O BRASIL DE ARTHUR ELIAS

    Outro ponto importante desta Data Fifa foi a composição da lista de convocadas. Diferentemente de janelas anteriores, marcadas por observações e testes mais amplos, Arthur Elias contou com um grupo que se aproxima mais da base que deve disputar a Copa do Mundo de 2027, caso não ocorram mudanças significativas por lesão, queda de rendimento ou surgimento de novos nomes. O retorno de atletas experientes, a consolidação de peças que vinham ganhando espaço e a utilização de jogadoras em funções mais definidas permitiram uma visão mais clara do que pode ser a espinha dorsal da Seleção no Mundial.

    CADA DETALHE IMPORTA

    Os dois amistosos deixaram a sensação de que Brasil e Estados Unidos reacenderam uma rivalidade capaz de protagonizar capítulos importantes nos próximos anos. Se o primeiro duelo foi marcado pela intensidade e pela qualidade técnica das equipes, o segundo acabou ofuscado pelas polêmicas de arbitragem e pelo clima de tensão que tomou conta da partida. Ainda assim, nem essa experiência pode ser descartada. O tempo dirá o peso que essa Data Fifa terá na construção da Seleção Brasileira.

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