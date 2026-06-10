Marta e Angelina criticam arbitragem de Brasil e EUA: 'Palhaçada' Brasil terminou a partida com quatro jogadoras expulsas

A arbitragem foi criticada por jogadoras brasileiras após a derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos, nesta terça-feira, na Arena Castelão. A juíza chamou atenção por não ir ao VAR em lances capitais e expulsar quatro jogagadoras do Brasil (Tarciane, Bia Zaneratto, Ludmilla e Kerolin), além do técnico Arthur Elias e um membro da comissão brasileira.

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Além de Paola Cebollada Lopez no comando do apito, a partida contou com Silvia Fernandez Perez e Rocío Puente Pino como assistentes, Deborah Cecilia Cruz Correia quarta árbitra, Eveliny Almeida inspetora, María Eugenia Gil Soriano comandou o VAR, auxiliada por Judit Romano García. Marta foi a primeira a ser pronunciar, em entrevista ao Sportv.

— Uma galera dessa veio assistir o jogo para ela fazer uma palhaçada dessa. Sinto muito, mas esse tipo de arbitragem não pode acontecer principalmente em um jogo Brasil e Estados Unidos — desabafou a camisa 10.

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Angelina, capitã da Seleção Brasileira nesta partida, também não poupou críticas. Ela falou sobre a postura das jogadoras adversárias, segundo relatou, nada respeitosa.

— Vim aqui reclamar parece até um pouquinho de clichê, mas é uma put* vergonha o que fizeram aqui hoje, sinceramente. A quarta árbitra não tem noção do que está acontecendo dentro de campo, o VAR não funciona aparentemente, não checa nada, nossa atleta toma pisão e ninguém checa. Aí em um empurrão ela quer começar a expulsar nossas atletas.... É muito difícil. Uma atleta de uma entrevista falando que é uma atmosfera muito legal, em campo ela estava ali falando que a gente é uma merda, que a gente não sabia jogar bola. É uma puta falta de respeito, tanto da arbitragem quanto das atletas de lá também, que falam, falam, falam, mas na hora do 'vamo ver ali', quando não tem câmera quer falar um monte de merda também dentro de campo — disparou Angelina.

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— Agradecer a torcida, que apoiou a gente o tempo todo, a gente sempre vai dar nosso melhor, infelizmente a gente foi muito atrapalhada hoje para conseguir o resultado... Mas a gente vai trabalhar para que isso não aconteça novamente e, de verdade, agradecer demais a torcida que foi perfeito o que eles fizeram aqui, bateram recorde, apoiaram o tempo todo, então muito obrigada a todo mundo de Fortaleza — finalizou, sobre os 55.744 torcedores presentes na Arena Castelão.