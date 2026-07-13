Jovens brasileiras são selecionadas para intercâmbio esportivo no Wolfsburg Thamyris de Jesus, de 14 anos, e Sophia Cardoso, de 13, embarcarão para a Alemanha

Duas atletas do Projeto Estrelas vão viver uma experiência internacional no Wolfsburg, da Alemanha. Thamyris de Jesus, de 14 anos, e Sophia Cardoso de Lima, de 13, foram escolhidas para um intercâmbio de uma semana no clube alemão após se destacarem ao longo do ciclo do programa voltado ao desenvolvimento de jovens jogadoras.

A viagem está marcada para outubro e inclui uma imersão na estrutura do clube alemão. Durante o período, as atletas participarão de treinamentos, atividades técnicas e avaliações, conhecendo de perto a metodologia de um dos principais times do futebol feminino europeu.

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Uma das selecionadas, a atacante Thamyris de Jesus celebrou a chance de realizar um sonho. Além da experiência esportiva, a jovem será a primeira pessoa da família a viajar para fora do Brasil.

— Eu fiquei muito emocionada, muito feliz. É uma experiência incrível que vou viver na Alemanha. Sou a primeira da família a viajar para fora do Brasil. O futebol é a profissão que escolhi e sempre sonhei em ser jogadora. Essa parceria permite realizar o sonho de muitas meninas.

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A goleira Sophia Cardoso de Lima também ressaltou o significado da conquista e relembrou os desafios enfrentados até chegar ao intercâmbio.

— Viver tudo isso é muito gratificante porque é um sonho para mim. Gosto de futebol desde pequena e acredito que essa experiência vai me ajudar muito na busca pelos meus objetivos. Quando meu nome foi anunciado, passou um filme na minha cabeça. Houve momentos em que pensei em desistir, mas continuei correndo atrás.

A oportunidade surgiu a partir da parceria entre a Volkswagen do Brasil e o Projeto Estrelas, anunciada em março deste ano. O acordo prevê o envio anual de duas atletas para um período de intercâmbio no Wolfsburg, clube que mantém uma ligação histórica com a montadora desde sua fundação, em 1945. O lançamento da iniciativa foi apresentado pelo ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul. Gerente-geral do Projeto Estrelas, Camila Estefano destacou que a parceria representa um passo importante para a criação de novas oportunidades no futebol feminino.

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— Esta parceria com o VfL Wolfsburg é a materialização do que buscamos construir todos os dias: oportunidades reais de desenvolvimento para meninas que sonham com o futebol. A parceria com a Volkswagen amplia horizontes, gera experiências transformadoras e reforça que investir no futebol feminino é investir em futuro, educação e inclusão social.

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