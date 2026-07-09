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Palmeiras vence Paraguai e vai enfrentar o Flamengo na final da Brasil Ladies Cup

Pati Maldaner, Bia Zaneratto e Fê Palermo balançaram as redes

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
09/07/2026 21:57
Atualizado há 1 minutos
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Bia Zaneratto marcou o segundo gol do Palmeiras contra a seleção do Paraguai. (Vinicius Gois/Divulgação)
Bia Zaneratto marcou o segundo gol do Palmeiras contra a seleção do Paraguai. (Vinicius Gois/Divulgação)

O Palmeiras venceu a seleção do Paraguai por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e garantiu vaga na final da Brasil Ladies Cup. Os gols foram marcados por Pati Maldaner, Bia Zaneratto e Fê Palermo. Com o resultado, as Palestrinas enfrentarão o Flamengo na decisão, marcada para domingo, às 20h. Já a equipe paraguaia disputará o terceiro lugar contra o Peñarol, às 16h.

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    Como foi a vitória do Palmeiras contra o Paraguai

    O time comandado por Rosana Augusto teve mais posse de bola desde os primeiros minutos e controlou as ações ofensivas, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. A melhor chance antes da abertura do placar aconteceu em uma finalização de Milagros Rolón para o Paraguai, que acertou a trave e assustou a defesa alviverde.

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    O Palmeiras foi a campo com Ravena; Fê Palermo, Pati Maldaner, Carla Tays e Rhay Coutinho; Raíssa Bahia, Lorena Benítez, Duda Santos e Gláucia; Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Já a seleção do Paraguai iniciou a partida com Patrícia Lopez; Nabila Perruchino, Fiorela Martínez, Tania Riso e Limpia Fretes; Danna Garcete, Fatima Acosta, Griselda Garay, Cindy Ramos e Milagros Rolón; Belén Riveros.

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    • A superioridade alviverde foi recompensada aos 28 minutos: após uma bola levantada na área, a zagueira Pati Maldaner aproveitou a sobra e finalizou para abrir o placar. O segundo gol saiu aos 36 minutos quando Raíssa Bahia encontrou Bia Zaneratto dentro da área, e a atacante mostrou categoria ao dominar antes de finalizar sem chances para a goleira Patrícia Lopez, ampliando a vantagem ainda antes do intervalo.

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    As equipes foram modificadas no intervalo, pelo Paraguai, Luísa Talavera entrou na vaga de Griselda Garay, enquanto Micaela Valdez substituiu Milagros Rolón, autora da principal chance paraguaia no primeiro tempo. No Palmeiras, Greicy entrou no lugar de Tainá Maranhão para renovar o setor ofensivo palmeirense.

    Aos dois minutos, após uma atrapalhada da defesa paraguaia dentro da área, a bola sobrou para Fê Palermo, que aproveitou a oportunidade para marcar o terceiro gol.

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    Com a vantagem construída no placar, os dois treinadores aproveitaram o segundo tempo para rodar os elencos. Pelo Paraguai, Luísa Talavera e Micaela Valdez entraram nas vagas de Griselda Garay e Milagros Rolón logo no início da etapa final.

    Depois, Larrea e Chávez substituíram Belén Riveros e a goleira Patrícia Lopez, enquanto Vanessa Arnaboldi e Luján Ocampos entraram nos lugares de Cindy Ramos e Nabila Perruchino. Já o Palmeiras promoveu mudanças ao longo de toda a segunda etapa. Greicy substituiu Tainá Maranhão, Espinales entrou na vaga de Bia Zaneratto, Ana Guzmán substituiu Lorena Benítez e Ingryd Lima entrou no lugar de Rhay Coutinho. Na reta final, Vitorinha e Emily ocuparam as vagas de Raíssa Bahia e Fê Palermo, enquanto Campiolo substituiu Carla Tays e Ana Guimarães entrou no lugar de Gláucia.

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    ➡️ Dudinha passa por cirurgia no joelho em São Paulo e inicia recuperação após lesão

    Pati Maldaner marca para o Palmeiras na Brasil Ladies Cup. (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon)
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    Paraguai atuou sem sua principal atacante

    A seleção paraguaia disputou a Brasil Ladies Cup desfalcada de sua principal referência ofensiva. Como a competição é realizada fora da Data Fifa, a atacante Claudia Martínez, do Washington Spirit, dos Estados Unidos, ficou fora do torneio, além de outras atletas que atuam fora da América do Sul.

    Palmeiras e Paraguai se enfrentaram pela Ladies Cup. (Paloma Cassiano/Palmeiras/by Canon)
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