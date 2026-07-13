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Debinha renova com o Kansas City Current até 2027

Brasileira está no clube desde 2023 e é destaque da equipe

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
13/07/2026 19:25
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Debinha renova com o Kansas City. (KCC/Divulgação)
Debinha renova com o Kansas City. (KCC/Divulgação)

A brasileira Debinha renovou com o Kansas City Current até o fim da temporada de 2027, com opção de extensão por mais um ano, até 2028.

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    • Ao longo da carreira na temporada regular da NWSL, soma 56 gols e 26 assistências em 170 partidas, números que fazem dela a atleta com maior participação direta em gols desde sua estreia na competição, em 2017, quando defendia o North Carolina Courage.

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    Na última temporada, Debinha foi peça fundamental na conquista do primeiro NWSL Shield da história do Current, encerrando a fase classificatória de 2025 com oito gols e uma assistência. Ela também se tornou apenas a quarta jogadora da história da liga a integrar quatro equipes campeãs do Shield.

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    Entre as marcas da brasileira na NWSL, estão o posto de sexta maior artilheira da história da temporada regular, terceira entre as atletas em atividade, além de integrar o seleto grupo de jogadoras que atingiram as marcas de 50 gols e 25 assistências na competição. Debinha também foi a primeira brasileira a alcançar 150 partidas e 10 mil minutos disputados na temporada regular da liga.

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    • Em julho deste ano, alcançou outro feito histórico ao se tornar apenas a terceira atleta da história da NWSL a chegar a 100 vitórias na temporada regular.

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    — Estou muito feliz por permanecer em Kansas City. Esta cidade se tornou minha casa, e o apoio da torcida e da comunidade tem sido incrível. Estou animada para ver o que nosso time ainda pode conquistar junto — afirmou a brasileira. O gerente-geral do Kansas City Current, Ryan Dell, destacou a importância da renovação.

    — Debinha é uma das melhores jogadoras do mundo e estamos muito felizes por ela continuar sua carreira em Kansas City. Além do talento, ela é uma companheira de equipe extremamente generosa, melhora quem está ao seu redor e transmite sua paixão pelo futebol — disse.

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    Além do sucesso nos Estados Unidos, Debinha também construiu uma trajetória de destaque com a Seleção Brasileira. Desde a estreia pela equipe principal, em 2011, soma quase 150 partidas e 61 gols, terceira maior artilheira da história da Seleção. A meia disputou as Copas do Mundo de 2019 e 2023 e os Jogos Olímpicos de 2016 e 2020.

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    Números de Debinha na NWSL

    1. 56 gols na temporada regular
    2. 26 assistências na temporada regular
    3. 19 gols decisivos (game-winning goals)
    4. 170 jogos na temporada regular
    5. 80 gols em todas as competições
    6. 29 assistências em todas as competições
    7. 208 partidas em todas as competições
    8. 2 títulos da NWSL
    9. 4 títulos do NWSL Shield
    10. 2 prêmios de MVP da Challenge Cup
    11. 3 seleções para o Best XI da NWSL
    12. 15 premiações no Best XI do Mês
    Debinha, do Kansas City Current. (Foto: Kansas City)
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