Debinha renova com o Kansas City Current até 2027 Brasileira está no clube desde 2023 e é destaque da equipe

A brasileira Debinha renovou com o Kansas City Current até o fim da temporada de 2027, com opção de extensão por mais um ano, até 2028.

Ao longo da carreira na temporada regular da NWSL, soma 56 gols e 26 assistências em 170 partidas, números que fazem dela a atleta com maior participação direta em gols desde sua estreia na competição, em 2017, quando defendia o North Carolina Courage.

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Na última temporada, Debinha foi peça fundamental na conquista do primeiro NWSL Shield da história do Current, encerrando a fase classificatória de 2025 com oito gols e uma assistência. Ela também se tornou apenas a quarta jogadora da história da liga a integrar quatro equipes campeãs do Shield.

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Entre as marcas da brasileira na NWSL, estão o posto de sexta maior artilheira da história da temporada regular, terceira entre as atletas em atividade, além de integrar o seleto grupo de jogadoras que atingiram as marcas de 50 gols e 25 assistências na competição. Debinha também foi a primeira brasileira a alcançar 150 partidas e 10 mil minutos disputados na temporada regular da liga.

Em julho deste ano, alcançou outro feito histórico ao se tornar apenas a terceira atleta da história da NWSL a chegar a 100 vitórias na temporada regular.

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— Estou muito feliz por permanecer em Kansas City. Esta cidade se tornou minha casa, e o apoio da torcida e da comunidade tem sido incrível. Estou animada para ver o que nosso time ainda pode conquistar junto — afirmou a brasileira. O gerente-geral do Kansas City Current, Ryan Dell, destacou a importância da renovação.

— Debinha é uma das melhores jogadoras do mundo e estamos muito felizes por ela continuar sua carreira em Kansas City. Além do talento, ela é uma companheira de equipe extremamente generosa, melhora quem está ao seu redor e transmite sua paixão pelo futebol — disse.

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Além do sucesso nos Estados Unidos, Debinha também construiu uma trajetória de destaque com a Seleção Brasileira. Desde a estreia pela equipe principal, em 2011, soma quase 150 partidas e 61 gols, terceira maior artilheira da história da Seleção. A meia disputou as Copas do Mundo de 2019 e 2023 e os Jogos Olímpicos de 2016 e 2020.

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Números de Debinha na NWSL

56 gols na temporada regular 26 assistências na temporada regular 19 gols decisivos (game-winning goals) 170 jogos na temporada regular 80 gols em todas as competições 29 assistências em todas as competições 208 partidas em todas as competições 2 títulos da NWSL 4 títulos do NWSL Shield 2 prêmios de MVP da Challenge Cup 3 seleções para o Best XI da NWSL 15 premiações no Best XI do Mês