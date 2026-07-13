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Cruzeiro anuncia reforços para a sequência da temporada

Cabulosas disputam Brasileirão, Copa do Brasil, Mineiro e Libertadores neste ano

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
13/07/2026 16:20
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Radija e Yenifer foram contratadas pelo Cruzeiro. (Divulgação/Cruzeiro)
Radija e Yenifer foram contratadas pelo Cruzeiro. (Divulgação/Cruzeiro)

Mesmo antes da abertura oficial da janela de transferências, o Cruzeiro já confirmou dois reforços para a sequência da temporada da equipe feminina. As novidades são a atacante Radija, ex-América-MG, e a zagueira venezuelana Yenifer Gimenez, que atuava no futebol suíço.

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    • Radija foi a primeira contratação anunciada pelo clube neste período e assinou contrato até o fim de 2027. Os valores da negociação não foram divulgados. Aos 24 anos, a atacante, que atua pelos lados do campo, acumula passagens por América-MG, Pinheirense, ESMAC e Ferroviária.

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    Na última temporada, disputou 15 partidas e marcou um gol antes de sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), que exigiu cirurgia em setembro. Desde então, a jogadora ainda não voltou a atuar.

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    • Já Yenifer Gimenez chega para reforçar um setor que sofreu baixa recente. A contratação acontece após a lesão da zagueira Paloma Maciel, sofrida durante um treinamento da Seleção Brasileira. Aos 30 anos, a defensora é presença constante nas convocações da seleção da Venezuela e traz experiência internacional, com passagens por Villarreal, da Espanha, e Servette, da Suíça, além de clubes da Venezuela e da Colômbia.

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    Cruzeiro terá calendário cheio nesta temporada

    Sexto colocada no Brasileirão Feminino, o Cruzeiro soma 13 partidas em 2026, com seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Além das competições nacionais, as Cabulosas disputarão pela primeira vez a Libertadores Feminina, marcada para outubro, no Equador.

    A equipe comandada por Jonas Urias volta a campo na próxima terça-feira (21), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Em setembro, também disputará o Campeonato Mineiro.

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