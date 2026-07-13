Cruzeiro anuncia reforços para a sequência da temporada
Cabulosas disputam Brasileirão, Copa do Brasil, Mineiro e Libertadores neste ano
Mesmo antes da abertura oficial da janela de transferências, o Cruzeiro já confirmou dois reforços para a sequência da temporada da equipe feminina. As novidades são a atacante Radija, ex-América-MG, e a zagueira venezuelana Yenifer Gimenez, que atuava no futebol suíço.
Radija foi a primeira contratação anunciada pelo clube neste período e assinou contrato até o fim de 2027. Os valores da negociação não foram divulgados. Aos 24 anos, a atacante, que atua pelos lados do campo, acumula passagens por América-MG, Pinheirense, ESMAC e Ferroviária.
Na última temporada, disputou 15 partidas e marcou um gol antes de sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), que exigiu cirurgia em setembro. Desde então, a jogadora ainda não voltou a atuar.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
SEJA BEM-VINDA, RADIJA! 🦊✍️— Cruzeiro Feminino 🦊 (@CruzeiroFem) July 11, 2026
A atacante estava no América-MG e chega para reforçar as Cabulosas até o fim de 2027!
Deixe sua mensagem de boas-vindas para ela, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/mTCjdDN8gd
Seleções disputam premiação milionária recorde nas semifinais da Copa; veja valores
Aposta do Setorista: Samuell pode ser o próximo nome do Fluminense a sonhar com a Copa do Mundo de 2030
Ataques das semifinalistas da Copa superam demais posições; veja valores
Já Yenifer Gimenez chega para reforçar um setor que sofreu baixa recente. A contratação acontece após a lesão da zagueira Paloma Maciel, sofrida durante um treinamento da Seleção Brasileira. Aos 30 anos, a defensora é presença constante nas convocações da seleção da Venezuela e traz experiência internacional, com passagens por Villarreal, da Espanha, e Servette, da Suíça, além de clubes da Venezuela e da Colômbia.
SEJA BEM-VINDA, YENIFER! 🦊✍️— Cruzeiro Feminino 🦊 (@CruzeiroFem) July 13, 2026
A zagueira, que acumula passagens pela Seleção Venezuelana, estava no Servette, da Suíça, e chega para reforçar as Cabulosas até o fim de 2027!
Deixe sua mensagem de boas-vindas para ela, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/OaB0irzvI8
Cruzeiro terá calendário cheio nesta temporada
Sexto colocada no Brasileirão Feminino, o Cruzeiro soma 13 partidas em 2026, com seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Além das competições nacionais, as Cabulosas disputarão pela primeira vez a Libertadores Feminina, marcada para outubro, no Equador.
A equipe comandada por Jonas Urias volta a campo na próxima terça-feira (21), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Em setembro, também disputará o Campeonato Mineiro.
➡️ Ferroviária abre venda de ingressos para decisão contra o Corinthians pela Copa do Brasil
Futebol Feminino
Ferroviária abre venda de ingressos para decisão contra o Corinthians pela Copa do BrasilHá 1 hora
Futebol Feminino
Palmeiras vence Flamengo e conquista a Ladies Cup 2026Há 1 hora
Futebol Feminino
Flamengo e Palmeiras decidem a Brasil Ladies Cup neste domingo; veja onde assistirHá 1 dia
Futebol Feminino
Como foi a semana das Brabas: Corinthians intensifica preparação na intertemporadaHá 2 dias
Futebol Feminino
Reforço do Palmeiras avança em recuperação de lesão no joelho; veja quem está no DMHá 3 dias
Futebol Feminino
Mixto pretende investir R$ 3,5 milhões para permanecer na elite do Brasileirão FemininoHá 3 dias
Mais LANCE!