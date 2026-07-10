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Reforço do Palmeiras avança em recuperação de lesão no joelho; veja quem está no DM

A atacante Layssa Santos iniciou transição com a fisioterapia

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
10/07/2026 09:51
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Layssa Santos, atacante do Palmeiras. (Paloma Caiss/Palmeiras)
Layssa Santos, atacante do Palmeiras. (Paloma Caiss/Palmeiras)

O Palmeiras teve uma atualização em seu departamento médico nesta quinta-feira, quando venceu a seleção do Paraguai pela Ladies Cup. A atacante Layssa Santos evoluiu no processo de recuperação e já realiza trabalhos de transição com a fisioterapia, etapa que antecede o retorno aos treinamentos com o restante do elenco.

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    • Anunciada em 4 de janeiro, a jogadora ainda não estreou com a camisa alviverde. Antes de chegar ao Palmeiras, Layssa defendia o Lokomotiv Moscou, da Rússia, onde sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), associada a uma lesão no menisco medial, passando por cirurgia e iniciando a reabilitação. Nesta semana, ela comemorou o retorno às atividades.

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    "Hoje foi meu primeiro dia de chuteira depois de um ano e três meses, cada dia longe do campo tem sido difícil, árduo e cansativo, mas Deus tem estado comigo em todos eles. Eu te amo pai, obrigada por não me deixar cair", escreveu a atleta, nas redes sociais.

    Além de Layssa, o Palmeiras também informou que Laís Estevam e Laís Melo seguem na fase de transição com a fisioterapia, enquanto a zagueira Victória Liss continua em recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho. Já Dudinha evoluiu para a fase de transição física.

    O próximo compromisso do Palmeiras é a final da Brasil Ladies Cup contra o Flamengo, neste domingo (12), às 20h, também no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No decorrer da temporada, as Palestrinas terão pela frente o Brasileirão Feminino, o Paulistão F e a Libertadores.

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