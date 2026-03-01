O Projeto Estrelas, voltada à formação de meninas no futebol, terá um Centro de Treinamento no Butantã, em São Paulo, após concessão de espaço feita pela Prefeitura de São Paulo. Serão cerca de 3 mil metros quadrados e investimento previsto de R$ 8 milhões nos próximos anos.

A ideia é montar uma base completa, com academia, refeitório, alojamento e área de convivência. Hoje, o Estrelas atende mais de 120 atletas entre 9 e 17 anos e oferece acompanhamento médico, nutricional e psicológico, além de fisioterapia, alimentação e transporte. A estrutura própria é vista internamente como passo estratégico para dar mais estabilidade ao trabalho.

Outra novidade é a chegada da Motorola como patrocinadora master até junho de 2026. A empresa, que também está ligada aos próximos ciclos de Copa do Mundo organizados pela Fifa, passa a bancar parte da operação em um momento de expansão física e aumento de visibilidade.

A gerente-geral Camila Estefano afirma que o acordo traz previsibilidade ao planejamento. Segundo ela, o suporte financeiro permite manter critérios técnicos, avaliações e encaminhamentos dentro do padrão estabelecido desde o início do projeto.

— Esse apoio permite manter a operação do projeto dentro dos critérios técnicos e estruturais que estabelecemos desde o início. Com esse suporte, conseguimos planejar o ciclo até junho com previsibilidade, garantindo a qualidade dos treinamentos, das avaliações e dos encaminhamentos das atletas — diz ela.

Em três anos, o projeto já encaminhou mais de 100 jogadoras para clubes e universidades. Só no último ciclo foram 28 atletas direcionadas a equipes e instituições de ensino. Entre os destinos estão gigantes como o Sport Club Corinthians Paulista e o Santos Futebol Clube, além de times como Red Bull Bragantino e Esporte Clube São Caetano.

As seletivas seguem como porta de entrada. Meninas nascidas entre 2009 e 2017 podem participar das avaliações, desde que estejam matriculadas na escola e apresentem liberação médica. As próximas etapas estão previstas para o segundo semestre, em São Paulo.