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Vasco define local de confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

Jogo será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
10/07/2026 05:50
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O Vasco lidera o Brasileirão Feminino Série A2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)
O Vasco lidera o Brasileirão Feminino Série A2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

O Vasco definiu o palco do confronto contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. A partida, marcada para o dia 21 de julho, às 21h45 (de Brasília), será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e não em São Januário.

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    • A alteração foi oficializada pela CBF nesta quinta-feira, após solicitação do clube mandante. O confronto será disputado em jogo único e vale vaga nas quartas de final da competição e, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da classificação será nos pênaltis.

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    O duelo reedita o encontro entre as equipes na edição de 2025 da Copa do Brasil Feminina. quando o São Paulo venceu o Vasco por 3 a 1, justamente em São Januário, e avançou de fase. Camilinha, Giovanna Crivelari e Nathane marcaram para o Tricolor, enquanto Lora Capanema descontou para a equipe carioca.

    As equipes chegam às oitavas por caminhos diferentes, já que o Vasco, integrante da Série A2 do Campeonato Brasileiro, iniciou sua campanha na segunda fase, eliminando Araguari e América-MG. Já o São Paulo, por disputar a Série A1, estreou apenas na terceira fase e garantiu a classificação ao vencer o Grêmio Mauaense por 3 a 0, fora de casa.

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    Raulino Oliveira: como chegar e onde é cada portão
    Raulino Oliveira, estádio em Volta Redonda que receberá Vasco e São Paulo. (Foto: Prefeitura de Volta Redonda)

    Confrontos das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    1. Coritiba x Internacional — 20/07 (segunda), às 16h — Couto Pereira, Curitiba
    2. Flamengo x Instituto 3B — 20/07 (segunda), às 19h — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
    3. Fluminense x Cruzeiro — 21/07 (terça), às 16h30 — Luso Brasileiro, Rio de Janeiro
    4. Itabirito x Bahia — 21/07 (terça), às 20h — Arena do Jacaré, Sete Lagoas
    5. Vasco x São Paulo — 21/07 (terça), às 21h45 — Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda
    6. Botafogo x Red Bull Bragantino — 22/07 (quarta), às 19h — Nilton Santos, Rio de Janeiro
    7. Atlético-MG x Atlético Piauiense — 22/07 (quarta), às 19h30 — Arena MRV, Belo Horizonte
    8. Ferroviária x Corinthians — 20/07 (quinta), às 20h — Arena Fonte Luminosa, Araraquara.
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