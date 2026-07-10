logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mixto pretende investir R$ 3,5 milhões para permanecer no Brasileirão Feminino

Clube receberá valor milionário por meio de programa de incentivo do Governo do MT

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
10/07/2026 07:24
Favorite o Lance! no Google
O Mixto disputa a Série A1 do Brasileirão Feminino. (Allan Gonçalves / @vorthez.dng)
O Mixto disputa a Série A1 do Brasileirão Feminino. (Allan Gonçalves / @vorthez.dng)

Em seu primeiro ano na elite, o Mixto contará com um importante reforço financeiro para a disputa da primeira divisão do Brasileirão Feminino. O Governo de Mato Grosso vai repassar R$ 3,5 milhões ao clube por meio do Programa Mato Grosso Série A, iniciativa que concede incentivo financeiro a clubes profissionais do estado que disputam campeonatos nacionais de futebol masculino e feminino.

  • Fluminense X Mixto - Campeonato Brasileiro feminino A1 - 26/04/2026 - Estádio Eurico Gaspar Dutra, Cuiabá, Mato Grosso. FOTO: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

    Caso de racismo é registrado em vitória do Fluminense sobre o Mixto no Brasileirão Feminino

    Futebol Feminino
    Há 2 meses
  • Mixto venceu o Botafogo no Brasileirão Feminino. (Foto: Mixto/Divulgação)

    Mixto abre portas do CT, detalha bastidores do clube e objetivos no Brasileirão Feminino

    Futebol Feminino
    Há 2 meses
  • Fany Gauto, jogadora do Mixto-MT. (Foto: Jonathan Domingos Fotógrafo)

    Meia paraguaia Fany Gauto elogia Mixto: ‘Projeto sério e ambicioso’

    Futebol Feminino
    Há 4 meses

    • O contrato foi assinado em 30 de junho pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e publicado no Diário Oficial no último dia 2 de julho. O investimento representa o maior aporte já recebido pelo futebol feminino do Mixto dentro do programa estadual, já que quando disputou a Série A3, o clube recebeu R$ 1,5 milhão. Nas duas temporadas na Série A2, o repasse foi de R$ 2 milhões. Com o acesso à Série A1 em 2026, o valor subiu para R$ 3,5 milhões.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

    Mixto venceu o Botafogo no Brasileirão Feminino. (Foto: Mixto/Divulgação)
    Mixto venceu o Botafogo em casa no Brasileirão Feminino. (Foto: Mixto/Divulgação)

    Mixto pretende investir na permanência

  • Michael Oliver é um dos árbitros renomados do Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Quem apita Espanha x Bélgica? Equipe de arbitragem terá dupla brasileira

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Mbappé comemora gol de braços abertos, em partida contra o Marrocos na Copa do Mundo

    Ataque estrelado leva a França à terceira semifinal seguida de Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Tironi no Lance!: respeitada por todos, França se coloca como a grande favorita da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas

    • Atualmente, o Mixto ocupa a 15ª colocação do Brasileiro Feminino, com sete pontos conquistados em 12 partidas. A equipe soma uma vitória, quatro empates e sete derrotas e está um ponto acima da zona de rebaixamento, aberta pelo América-MG, que tem seis pontos. Restam apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase. Em nota enviada ao Lance!, o Mixto afirmou que a prioridade para esta temporada é assegurar a permanência na elite nacional.

    Lance!

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    O Vasco lidera o Brasileirão Feminino Série A2 e está nas oitavas da Copa do Brasil. (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

    Futebol Feminino

    Vasco define local de confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Há 1 hora
    Bia Zaneratto marcou o segundo gol do Palmeiras contra a seleção do Paraguai. (Vinicius Gois/Divulgação)

    Futebol Feminino

    Palmeiras vence Paraguai e vai enfrentar o Flamengo na final da Brasil Ladies Cup

    Há 9 horas
    Dudinha no hospital após cirurgia no joelho. (Reprodução/redes sociais)

    Futebol Feminino

    Dudinha passa por cirurgia no joelho em São Paulo e inicia recuperação após lesão

    Há 11 horas
    Fernanda comemora gol marcado na Brasil Ladies Cup 2026. (Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

    Futebol Feminino

    Com dois gols de Fernanda, Flamengo goleia Peñarol e vai à final da Ladies Cup

    Há 14 horas
    Alexia Putellas e Michele Kang durante apresentação ao London City. (London City/Divulgação)

    Futebol Feminino

    O que a contratação de Alexia Putellas pelo London City Lionesses indica sobre o futuro do futebol feminino

    Há 17 horas
    Ju Ferreira, volante do Flamengo, jogará a Ladies Cup. (Felipe Gouveia)

    Futebol Feminino

    Volante do Flamengo valoriza participação na Brasil Ladies Cup

    Há 18 horas
    Mais LANCE!
    Palmeiras x Palmeiras - Fonte Luminosa - 3ª RODADA - Paulistão F- 21.05.2026 Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária

    Comparado a Ted Lasso por jogadora, Léo Mendes analisa ano à frente da Ferroviária

    Troféu da Brasil Ladies Cup. (Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

    Brasil Ladies Cup 2026: onde assistir e equipes participantes

    Duda Sampaio conduz bola em Corinthians e Ferroviária pela Libertadores 2025. (Staff Images Woman/CONMEBOL)

    CBF altera data e horário de Ferroviária x Corinthians pela Copa do Brasil Feminina

    As brasileiras Yasmim e Antônia atuaram juntas no Real Madrid. (Reprodução/internet)

    Yasmim, Antônia e mais… Real Madrid promove reformulação no elenco feminino

    Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026 e comemora com troféu

    Futebol feminino amplia cobertura e acelera preparação para a Copa do Mundo de 2027

    Flamengo disputará a Ladies Cup 2026. (Paula Reis / Flamengo)

    Sem Cristiane, Flamengo define relacionadas para a Ladies Cup 2026

    Tayla, zagueira do São Paulo, chegou nesta temporada e se adaptou rapidamente. ( Rubens Chiri / São Paulo FC)

    Tayla vive bom início no São Paulo e é elogiada por Thiago Viana: 'Trouxe tranquilidade para a equipe'

    São Paulo e Vasco também se enfrentaram na Copa do Brasil 2025. (CBF/Divulgação)

    Confronto definido! Vasco recebe o São Paulo pela Copa do Brasil Feminina

    Tayla abre o placar para o São Paulo na Copa do Brasil. (Rubens Chiri / São Paulo FC/Divulgação)

    São Paulo vence Mauaense com autoridade e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Grêmio Mauaense e São Paulo duelam pela Copa do Brasil Feminina. (Lance!/Divulgação)

    Grêmio Mauaense x São Paulo: onde assistir e tudo sobre o jogo da Copa do Brasil Feminina

    Miriã durante treino do Red Bull Bragantino. (Divulgação)

    Miriã faz balanço do primeiro semestre pelo RB Bragantino e traça metas

    Júlia Ávila, fisiologista do time feminino do RB Bragantino. (Felipe Oliveira/Red Bull Bragantino)

    Fisiologista do RB Bragantino detalha planejamento para retorno e explica estratégia para reduzir risco de lesões

    Lourdes recebe homenagem após alcançar a marca de maior artilheira do Vasco. (Vasco/Divulgação)

    Lourdes faz história e assume posto de maior artilheira estrangeira do Vasco