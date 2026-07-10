Mixto pretende investir R$ 3,5 milhões para permanecer no Brasileirão Feminino Clube receberá valor milionário por meio de programa de incentivo do Governo do MT

Em seu primeiro ano na elite, o Mixto contará com um importante reforço financeiro para a disputa da primeira divisão do Brasileirão Feminino. O Governo de Mato Grosso vai repassar R$ 3,5 milhões ao clube por meio do Programa Mato Grosso Série A, iniciativa que concede incentivo financeiro a clubes profissionais do estado que disputam campeonatos nacionais de futebol masculino e feminino.

O contrato foi assinado em 30 de junho pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e publicado no Diário Oficial no último dia 2 de julho. O investimento representa o maior aporte já recebido pelo futebol feminino do Mixto dentro do programa estadual, já que quando disputou a Série A3, o clube recebeu R$ 1,5 milhão. Nas duas temporadas na Série A2, o repasse foi de R$ 2 milhões. Com o acesso à Série A1 em 2026, o valor subiu para R$ 3,5 milhões.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Mixto venceu o Botafogo em casa no Brasileirão Feminino. (Foto: Mixto/Divulgação)

Mixto pretende investir na permanência

Atualmente, o Mixto ocupa a 15ª colocação do Brasileiro Feminino, com sete pontos conquistados em 12 partidas. A equipe soma uma vitória, quatro empates e sete derrotas e está um ponto acima da zona de rebaixamento, aberta pelo América-MG, que tem seis pontos. Restam apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase. Em nota enviada ao Lance!, o Mixto afirmou que a prioridade para esta temporada é assegurar a permanência na elite nacional.