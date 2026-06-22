Projeto Estrelas realiza draft e encaminha 33 atletas para clubes Evento marcou o encerramento de mais um ciclo de formação

O sonho de seguir carreira no futebol ganhou um novo incentivo para 33 atletas selecionadas no draft do Projeto Estrelas, realizado na última quarta-feira, em São Paulo. O evento marcou o encerramento de mais um ciclo da iniciativa, que atua no desenvolvimento de meninas por meio do esporte e se consolidou como uma importante porta de entrada para oportunidades no futebol feminino.

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O draft é o momento que marca o encerramento de cada ciclo do Projeto Estrelas e atletas que se destacaram ao longo da temporada são selecionadas para receber oportunidades nas categorias de base de outras equipes. Nesta edição, 33 meninas foram draftadas após meses de treinamentos, avaliações e acompanhamento para os seguintes clubes: Avaí, Centro Olímpico, Kansas City, Portuguesa, São Paulo e Sesi.

Entre as atletas estava Paola Ferreira de Freitas, de 12 anos. Integrante do projeto desde o ano passado, a lateral-esquerda relembrou a emoção ao descobrir que teria a chance de realizar testes no São Paulo.

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— Eu entrei no projeto no final do ano passado e recebi a notícia de que queriam fazer um teste comigo. Fiquei muito alegre, muito feliz. Até chorei e compartilhei com a minha família. Agora estou vivendo esse momento e realizando um sonho — afirmou. Apesar da pouca idade, Paola já tem objetivos bem definidos para o futuro.

— Quero jogar na Seleção Brasileira. Se não der certo, quero me formar em medicina.

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A meia-atacante Gabrielly Carleto, de 13 anos, também celebrou a oportunidade conquistada por meio do projeto. Ela conta que chegou ao Estrelas após indicação de um treinador da região onde mora.

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— Meu treinador falou que eu poderia participar de uma avaliação e a gente foi. Consegui passar e comecei minha trajetória aqui.

A jovem revelou que a família preferiu manter a conquista em sigilo até a confirmação.

— Minha mãe fala muito dessas coisas de inveja, então só a família sabia. Mas fiquei muito feliz.

Assim como muitas meninas presentes no evento, Gabrielly sonha em construir uma carreira no futebol.

— Se Deus quiser, quero ser jogadora profissional. Mas também penso em fazer faculdade de Educação Física.

Mais do que selecionar talentos, o draft simboliza o crescimento de um projeto que atende cerca de 120 atletas por ciclo e já impactou mais de 3 mil meninas considerando as seletivas realizadas ao longo dos anos.

Confira lista completa de atletas draftadas neste ciclo:

Avaí

Bella Duarte

Jade Duarte

Centro Olímpico

Rafaela da Silva Vitorinha Freire Giulia Rocha Carolina Higa Giulya Carleto

Kansas City

Lais Gonsalves

Julia Sesso

Luisa Reis Gonçalves

Portuguesa

Mariah Carvalho

Isabella Fernandes

Madu Faleiros

Emilli de Almeida

São Paulo

Paola Ferreira Gabrielly Carleto

Sesi

Isabella Borsari Marina Emerici Ana Caroline de Oliveira Alana Cristovam Giovanna Salles Lorena Lucinio Larissa Suane Kamilly Leal livia Favour Laura Filipe

Gabrielly Carleto e Paola Ferreira de Freitas, do Projeto Estrelas. defenderão o São Paulo. (Estrelas/Divulgação)

Estrelas vive expansão

Gerente-geral do Projeto Estrelas, Camila Estefano destacou a evolução do evento e a preocupação em envolver cada vez mais as famílias das atletas.

— Ao longo dos anos percebemos que era muito importante para as meninas ter a presença dos familiares. Antes fazíamos em espaços menores e nem todos conseguiam participar. Neste ano buscamos um local maior para que elas pudessem trazer quem quisessem. Ver a reação delas quando demos essa notícia foi muito especial.

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Segundo Camila, o projeto seguirá ampliando sua atuação nos próximos meses. Uma das novidades será a criação da categoria sub-9, voltada para meninas que estão iniciando sua formação esportiva.

— Tivemos muito cuidado para criar essa categoria porque é uma metodologia diferente. São crianças começando a jogar futebol, mas que já iniciam um processo de formação como atletas. Estamos muito animados para começar esse trabalho.

Entre os dias 20 e 27 de setembro será realizado o Torneio Internacional das Estrelas, na categoria sub-20, com a participação de São Paulo, Flamengo, Real Madrid e Racing. Já em outubro, duas atletas e uma integrante da comissão técnica participarão de um intercâmbio na Alemanha junto ao Wolfsburg, por meio de uma parceria com a Volkswagen.