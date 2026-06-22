logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Projeto Estrelas realiza draft e encaminha 33 atletas para clubes

Evento marcou o encerramento de mais um ciclo de formação

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
22/06/2026 11:50
Favorite o Lance! no Google
Draft do Projeto Estrelas. (Estrelas/Divulgação)
Draft 2026 do Projeto Estrelas realizado em São Paulo (SP). (Estrelas/Divulgação)

O sonho de seguir carreira no futebol ganhou um novo incentivo para 33 atletas selecionadas no draft do Projeto Estrelas, realizado na última quarta-feira, em São Paulo. O evento marcou o encerramento de mais um ciclo da iniciativa, que atua no desenvolvimento de meninas por meio do esporte e se consolidou como uma importante porta de entrada para oportunidades no futebol feminino.

continua após a publicidade
  • Rolé Carioca em Bangu. (Reprodução/internet)

    Passeio gratuito em Bangu resgata história de pioneiras do futebol feminino

    Futebol Feminino
    Há 1 dia
  • Byanca Brasil comemora gol pelo Cruzeiro. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)

    Byanca Brasil se declara ao Cruzeiro: ‘Clube mais especial da minha vida’

    Futebol Feminino
    Há 1 dia
  • Bia Menezes, lateral do São Paulo. (SPFC/Divulgação)

    Bia Menezes vê São Paulo forte em 2026: ‘Buscamos o topo’

    Futebol Feminino
    Há 2 dias

    • O draft é o momento que marca o encerramento de cada ciclo do Projeto Estrelas e atletas que se destacaram ao longo da temporada são selecionadas para receber oportunidades nas categorias de base de outras equipes. Nesta edição, 33 meninas foram draftadas após meses de treinamentos, avaliações e acompanhamento para os seguintes clubes: Avaí, Centro Olímpico, Kansas City, Portuguesa, São Paulo e Sesi.

    Entre as atletas estava Paola Ferreira de Freitas, de 12 anos. Integrante do projeto desde o ano passado, a lateral-esquerda relembrou a emoção ao descobrir que teria a chance de realizar testes no São Paulo.

    continua após a publicidade

    — Eu entrei no projeto no final do ano passado e recebi a notícia de que queriam fazer um teste comigo. Fiquei muito alegre, muito feliz. Até chorei e compartilhei com a minha família. Agora estou vivendo esse momento e realizando um sonho — afirmou. Apesar da pouca idade, Paola já tem objetivos bem definidos para o futuro.

    — Quero jogar na Seleção Brasileira. Se não der certo, quero me formar em medicina.

    ➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

    A meia-atacante Gabrielly Carleto, de 13 anos, também celebrou a oportunidade conquistada por meio do projeto. Ela conta que chegou ao Estrelas após indicação de um treinador da região onde mora.

    continua após a publicidade

    — Meu treinador falou que eu poderia participar de uma avaliação e a gente foi. Consegui passar e comecei minha trajetória aqui.

    A jovem revelou que a família preferiu manter a conquista em sigilo até a confirmação.

    — Minha mãe fala muito dessas coisas de inveja, então só a família sabia. Mas fiquei muito feliz.

    Assim como muitas meninas presentes no evento, Gabrielly sonha em construir uma carreira no futebol.

    — Se Deus quiser, quero ser jogadora profissional. Mas também penso em fazer faculdade de Educação Física.

    Mais do que selecionar talentos, o draft simboliza o crescimento de um projeto que atende cerca de 120 atletas por ciclo e já impactou mais de 3 mil meninas considerando as seletivas realizadas ao longo dos anos.

    Confira lista completa de atletas draftadas neste ciclo:

    Avaí

    • Bella Duarte
    • Jade Duarte

    Centro Olímpico

    1. Rafaela da Silva
    2. Vitorinha Freire
    3. Giulia Rocha
    4. Carolina Higa
    5. Giulya Carleto

    Kansas City

    • Lais Gonsalves
    • Julia Sesso
    • Luisa Reis Gonçalves

    Portuguesa

    • Mariah Carvalho
    • Isabella Fernandes
    • Madu Faleiros
    • Emilli de Almeida

    São Paulo

    1. Paola Ferreira
    2. Gabrielly Carleto

    Sesi

    1. Isabella Borsari
    2. Marina Emerici
    3. Ana Caroline de Oliveira
    4. Alana Cristovam
    5. Giovanna Salles
    6. Lorena Lucinio
    7. Larissa Suane
    8. Kamilly Leal
    9. livia Favour
    10. Laura Filipe
    Draft do Projeto Estrelas. (Estre.as/Divulgação)
    Gabrielly Carleto e Paola Ferreira de Freitas, do Projeto Estrelas. defenderão o São Paulo. (Estrelas/Divulgação)

    Estrelas vive expansão

    Gerente-geral do Projeto Estrelas, Camila Estefano destacou a evolução do evento e a preocupação em envolver cada vez mais as famílias das atletas.

    — Ao longo dos anos percebemos que era muito importante para as meninas ter a presença dos familiares. Antes fazíamos em espaços menores e nem todos conseguiam participar. Neste ano buscamos um local maior para que elas pudessem trazer quem quisessem. Ver a reação delas quando demos essa notícia foi muito especial.

    ➡️ Passeio gratuito em Bangu resgata história de pioneiras do futebol feminino

    Segundo Camila, o projeto seguirá ampliando sua atuação nos próximos meses. Uma das novidades será a criação da categoria sub-9, voltada para meninas que estão iniciando sua formação esportiva.

    — Tivemos muito cuidado para criar essa categoria porque é uma metodologia diferente. São crianças começando a jogar futebol, mas que já iniciam um processo de formação como atletas. Estamos muito animados para começar esse trabalho.

    Entre os dias 20 e 27 de setembro será realizado o Torneio Internacional das Estrelas, na categoria sub-20, com a participação de São Paulo, Flamengo, Real Madrid e Racing. Já em outubro, duas atletas e uma integrante da comissão técnica participarão de um intercâmbio na Alemanha junto ao Wolfsburg, por meio de uma parceria com a Volkswagen.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Rolé Carioca em Bangu. (Reprodução/internet)
    Futebol FemininoPasseio gratuito em Bangu resgata história de pioneiras do futebol femininoHá 1 dia
    Byanca Brasil comemora gol pelo Cruzeiro. (Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Futebol FemininoByanca Brasil se declara ao Cruzeiro: 'Clube mais especial da minha vida'Há 1 dia
    Bia Menezes, lateral do São Paulo. (SPFC/Divulgação)
    Futebol FemininoBia Menezes vê São Paulo forte em 2026: 'Buscamos o topo'Há 2 dias
    Futebol FemininoEntrevista exclusiva: Antonia celebra retorno à Seleção Brasileira e vê concorrência como positivaHá 3 dias
    Palmeiras é o atual campeão da Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)
    Futebol FemininoBrasil Ladies Cup divulga tabela da 6ª edição com Flamengo, Palmeiras e ingressos gratuitosHá 4 dias
    Seleção Feminina em campo na estreia da Fifa Series. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
    Futebol FemininoSeleção Feminina jogará no Brasil antes da Copa do Mundo de 2027Há 4 dias

    Mais LANCE!

    Sofia Couto, zagueira do Flamengo e da Seleção Brasileira sub-20. (CBF/Divulgação)
    Conheça a zagueira Sofia Couto, promessa do Flamengo de 18 anos
    Antônia, Luany e Arthur Elias durante treino da Seleção Brasileira. (Luciana Vermell/CBF)
    Arthur Elias amplia observações em Itu e mantém aberta a disputa por vagas na Copa do Mundo de 2027
    Fátima Dutra está na Ferroviária desde 2024. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
    Fátima Dutra renova com a Ferroviária até o fim de 2027
    Bahia vive boa fase na temporada. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
    Inspirado no Manchester City, Bahia lança perfil exclusivo para as Mulheres de Aço
    Monique comemora gol marcado contra a UDA-AL, pela Copa do Brasil Feminina. (Rafael Zocco/Ferroviária)
    Como conselho de ex-treinadora ajudou zagueira da Ferroviária a marcar 7 gols em 10 jogos
    Treino da Seleção Feminina Sub-15 em Santa Catarina Staff Images/CBF
    Seleção Feminina sub-15 é convocada para última preparação antes da Liga Evolución
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final
    Marília durante treino da Seleção no CT Manoel Dresch Créditos: Lívia Villas Boas/CBF
    Seleção Brasileira Feminina treina em Itu nesta semana
    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina: onde assistir e clubes participantes
    Lateral Julia Arnold pelo Grêmio. (Divulgação)
    Lateral do sub-20 do Grêmio, Júlia Arnold relembra início no futebol e apoio da mãe
    Ahmed Alaaeldin usou chuteira de Alexia Putellas na Copa do Mundo. (Reprodução/internet)
    Atacante do Catar usa chuteira assinada por Alexia Putellas durante estreia na Copa do Mundo
    Yasmim chegou ao Real Madrid na temporada 2024/25. (Foto: Reprodução/redes sociais)
    Volta para o Corinthians? Real Madrid anuncia saída da lateral brasileira Yasmim
    Campeonato Argentino Feminino segue em disputa. (Talleres/Divulgação)
    Futebol feminino parou por causa da Copa? Nem tanto: veja os campeonatos que seguem em andamento durante o Mundial