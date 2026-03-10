Projeto Estrelas levará jogadoras brasileiras à Alemanha para testes no Wolfsburg
Jogadoras do ciclo de 2026 terão a chance de passar por avaliação no clube alemão
Uma parceria firmada pelo Projeto Estrelas, de São Paulo, pode abrir portas internacionais para jovens atletas do futebol feminino brasileiro. A iniciativa prevê que duas jogadoras que se destacarem ao longo do ciclo de formação de 2026 terão a oportunidade de realizar uma semana de testes no Wolfsburg, um dos clubes mais tradicionais da Bundesliga Feminina.
A experiência na Alemanha será viabilizada com apoio da Volkswagen e permitirá que as atletas vivenciem o ambiente de um clube europeu de alto nível, com estrutura profissional e contato direto com o futebol do continente.
O anúncio da parceria foi feito na fábrica Anchieta da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP), em evento que contou com a presença do ex-atacante Grafite, atualmente embaixador do Wolfsburg.
— A parceria com a Volkswagen do Brasil fortalece a jornada de meninas que sonham em construir um futuro no futebol. É muito relevante contar com uma marca que acredita no desenvolvimento do futebol feminino e na criação de oportunidades reais para novas gerações. Ao longo desses dois primeiros ciclos de patrocínio, estruturamos um trabalho consistente e de longo prazo, ampliando nossa capacidade de transformar talento em oportunidade e gerar impacto sustentável — comenta Camila Estefano, gerente geral do projeto.
Para as jovens atletas do projeto, a possibilidade de realizar testes no futebol alemão representa uma chance de ampliar horizontes e ganhar experiência internacional ainda nas categorias de base. A vivência inclui contato com outra cultura esportiva, rotina de treinos em alto nível e observação direta por profissionais do clube.
Criado em 2022, o Projeto Estrelas atua na formação de meninas entre 9 e 17 anos e reúne atualmente cerca de 120 atletas em São Paulo. Além da preparação técnica, o programa oferece acompanhamento médico, psicológico, nutricional e educacional ao longo do processo de desenvolvimento.
Desde o início das atividades, o projeto já encaminhou mais de 100 jogadoras para clubes e programas esportivos no Brasil e no exterior, funcionando como uma ponte entre o futebol de base e o cenário profissional.
