Cristiane volta ao Flamengo após experiência como comentarista na Copa do Mundo Atacante encerrou participação como comentarista da TV Globo em Brasil e Japão

Após integrar a equipe de transmissão da TV Globo durante a Copa do Mundo masculina de 2026, Cristiane retorna ao Flamengo para a sequência da temporada. A atacante participou nesta segunda-feira da cobertura da vitória do Brasil por 2 a 1 diante do Japão ao lado de Denílson, Everaldo Marques e Maestro Júnior e agradeceu pela oportunidade antes de se despedir.

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— Para mim foi um privilégio, um prazer muito grande trocar essa experiência com vocês. Obrigada ao Flamengo por ter me liberado também, agora de volta ao trabalho, tem um campeonato importante pela frente, mas muito obrigada pela oportunidade, espero que o público tenha gostado — disse.

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De volta ao Rubro-Negro, Cristiane reencontra a equipe em um momento decisivo da temporada. O Flamengo ocupa a quinta colocação do Brasileirão Feminino, com 22 pontos em 12 partidas, e ainda disputa vaga entre as primeiras colocadas na reta final da primeira fase. Além da competição nacional, o clube também volta suas atenções para a Copa do Brasil Feminina, na qual enfrenta o 3B da Amazônia nas oitavas de final em jogo único.

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Aos 41 anos, a camisa 11 segue como uma das principais referências da equipe. Em 2026, soma 15 partidas, cinco gols e duas assistências, com participação direta em quatro gols nas duas principais competições do calendário rubro-negro.

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