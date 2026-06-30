Seleção Feminina sub-17 é convocada para início de preparação para o Mundial
Grupo de 28 atletas treinará no CT Dartanhã, em Guararema (SP)
A técnica Rilany Silva anunciou, nesta terça-feira, a lista das 28 atletas convocadas para o primeiro período de preparação da Seleção Brasileira Feminina Sub-17 para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada entre 17 de outubro e 7 de novembro, no Marrocos. As jogadoras se apresentam no dia 6 de julho, no CT Dartanhã, em Guararema (SP), onde permanecem até o dia 16, com um jogo-treino diante do Santos marcado para o dia 11.
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A convocação mantém a base da equipe que conquistou o terceiro lugar no Sul-Americano Sub-17 e garantiu a vaga no Mundial, mas também abre espaço para novos nomes. Ao todo, 11 atletas que não participaram da competição continental foram chamadas, sendo sete delas estreantes em períodos de preparação da seleção. Segundo Rilany Silva, o objetivo desta primeira etapa é acelerar a integração das novas jogadoras ao modelo de jogo da equipe e elevar o nível dos treinamentos antes do amistoso contra o Santos.
— Para esse período de treinamento, o nosso objetivo é elevar o nível dos treinos, fazer com que as jogadoras novas assimilem o conteúdo o mais rápido possível e depois testá-las contra o Santos, em patamar competitivo próximo do que pode ser o Mundial — afirmou a treinadora.
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Entre as novidades estão as goleiras Dossena, da Ferroviária, e Andressa Macedo, do São Paulo, além da zagueira Juliana Cardoso, das volantes Yasmin Soares e Pedot, da meio-campista Julia Fernanda, das alas Greise, Alana Yasuda e Esthefany, e das atacantes Sarah Oliveira e Gabriela Rolnik.
O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo Sub-17 ao lado de Canadá, Noruega e de uma seleção que ainda será definida pelas eliminatórias africanas. Depois deste período de treinamentos, a equipe voltará a se reunir no fim de setembro, já na reta final da preparação para o torneio.
Rilany destacou que o elenco atual chega ao Mundial com menos experiência internacional do que o grupo que disputou a edição anterior, mas acredita que a equipe reúne qualidade suficiente para repetir o protagonismo recente da categoria.
— Ano passado, a equipe era mais experiente e já tinha vivido o Mundial anterior. Agora temos atletas que nunca disputaram uma Copa do Mundo, mas é um grupo qualificado e com mentalidade competitiva muito forte. Esperamos ter protagonismo e influência igual ou maior que o ano passado. Já conhecemos a competição e sabemos o que ela exige mental, física e taticamente — disse.
Na última edição, disputada em 2025, a Seleção Brasileira alcançou a melhor campanha de sua história na Copa do Mundo Feminina Sub-17 ao terminar na quarta colocação. A equipe foi eliminada pela Coreia do Norte na semifinal e superou, pela primeira vez, a marca das quartas de final.
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Times com mais convocadas
O São Paulo foi o clube com maior número de atletas chamadas por Rilany Silva, com oito representantes. A Ferroviária aparece logo atrás, com oito convocadas, enquanto Corinthians contribui com quatro jogadoras. Flamengo e Internacional tiveram duas atletas cada, e Vasco, FC Nordsjelland, Fort Lauderdale United e Benfica completam a lista com uma representante.
Agenda da Seleção sub-17
- 6 a 16 de julho – Treinamentos da Seleção Sub-17 para a Copa do Mundo (CT Dartanhã, Guararema-SP)
- 22 de setembro a 16 de outubro – Treinamentos da Seleção Sub-17 (Granja Comary)
- 17 de outubro a 7 de novembro – Copa do Mundo Feminina Sub-17 (Marrocos)
- 6 a 12 de dezembro – Treinamentos da Seleção Sub-17
Convocadas da Seleção Brasileira Feminina Sub-17
Goleiras
- Nathalia Cardoso — Corinthians
- Yasmin Loren — São Paulo
- Andressa Macedo — São Paulo
- Dossena — Ferroviária
Zagueiras
- Andreyna — Ferroviária
- Isadora Rech — Internacional
- Eloisa Figueiredo — São Paulo
- Yasmin Queiroz — Ferroviária
- Kaillany Ranifah — Corinthians
- Juliana Cardoso — São Paulo
Meio-campistas
- Carol Melo — Corinthians
- Yasmin Soares — Vasco
- Pedot — São Paulo
- Pepê — Corinthians
- Gigi Pires — São Paulo
- Helena Rodrigues — São Paulo
- Indy Kolster — FC Nordsjelland
- Julia Fernanda — Ferroviária
- Pietra Lucci — São Paulo
Alas
- Greise — Ferroviária
- Alana Yasuda — Fort Lauderdale United
- Esthefany — Ferroviária
- Marcela Bontorim — Ferroviária
- Leticia Pinho — Flamengo
- Sofia Gamonal — São Paulo
Atacantes
- Nicolly — Flamengo
- Sarah Oliveira — Internacional
- Gabriela Rolnik — SL Benfica
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