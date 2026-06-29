Sam Kerr volta ao Gotham e fará reestreia em clássico diante da torcida Maior artilheira da história do clube retorna após temporadas no Chelsea

Sam Kerr é a nova contratação do Gotham FC, que chega como agente livre após o fim de seu contrato com o Chelsea. Aos 32 anos, a camisa 20 assinou vínculo válido até o fim da temporada de 2030 e se apresentará em julho.

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Na apresentação, a atacante celebrou o retorno ao clube.

— Estou incrivelmente animada por voltar ao Gotham FC e a esta cidade. Este clube foi uma parte importante da minha trajetória, e retornar neste momento, com tudo o que o Gotham construiu, é realmente especial. A ambição aqui é clara, e estou ansiosa para ajudar esta equipe a disputar títulos e fazer ainda mais história — disse Kerr.

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A volta marca o reencontro de Kerr com a equipe onde viveu uma das fases mais marcantes da carreira. Entre 2015 e 2017, quando o clube ainda se chamava Sky Blue FC, a atacante se consolidou como uma das principais estrelas da NWSL, conquistando o prêmio de MVP da liga em 2017 e a Chuteira de Ouro naquele ano. Posteriormente, também foi artilheira da competição em 2018 e 2019, tornando-se a única jogadora a vencer o prêmio três vezes consecutivas.

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Maior artilheira da história da temporada regular da NWSL, Kerr também mantém até hoje o recorde de gols do Gotham (à época Sky Blue) em temporadas regulares. Em 2017, marcou 17 gols, então a maior marca da história da liga em uma única edição, e protagonizou uma das atuações mais emblemáticas da competição ao balançar as redes quatro vezes na virada por 5 a 4 sobre o Seattle Reign, após a equipe perder o primeiro tempo por 3 a 0.

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Depois da passagem pelos Estados Unidos, a australiana atuou por duas temporadas no Chicago Red Stars antes de se transferir para o Chelsea, em 2020. Na Inglaterra, viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira, conquistando cinco títulos da Women's Super League, três Copas da Inglaterra e três Copas da Liga.

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Pelos Blues, marcou 116 gols em todas as competições e terminou empatada com Fran Kirby como maior artilheira do clube na era da WSL. Além disso, conquistou duas Chuteiras de Ouro consecutivas da liga inglesa, foi eleita Jogadora do Ano pela Football Writers' Association e pela associação de atletas (PFA), além de terminar como vice da Bola de Ouro feminina de 2023, após ficar em terceiro lugar nas duas edições anteriores.

Pela seleção australiana, Kerr estreou aos 15 anos e soma 139 partidas e 75 gols. Capitã das Matildas desde 2019, liderou a equipe até a semifinal da Copa do Mundo de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, além do quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A presidente de operações de futebol do Gotham, Yael Averbuch West, também destacou a importância da contratação.

— Sam é uma das jogadoras que definem sua geração e um talento capaz de decidir partidas em um instante. Trazê-la de volta ao Gotham é um momento histórico para o clube, e estamos muito felizes com esse retorno — disse.

Para marcar a volta da atacante, o Gotham lançou uma promoção especial de ingressos para o Queens Classic, o jogo contra o Washington Spirit, marcará a reestreia de Kerr, oferecendo entradas por US$ 20 em referência ao número da jogadora.